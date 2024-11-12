Tuyển Customer Experience Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Customer Experience

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Experience Tại Công ty Cổ phần Pizza 4Ps

Mức lương
11 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ippudo Lê Thánh Tôn

- 17/5 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Customer Experience Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

- Hỗ trợ đội Phục vụ và chịu trách nhiệm cho khu vực được phân công;
- Đảm bảo chất lượng phục vụ theo tiêu chuẩn quy định;
- Quản lý team từ 10 - 15 nhân viên;
- Đào tạo và hướng dẫn cho nhân viên mới;
- Theo dõi order hàng hóa, tồn kho;
- Hỗ trợ phân công công việc;
- Cập nhật và báo cáo các vấn đề liên quan đến hoạt động phục vụ của Nhà hàng.

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm 6 tháng - 1 năm ở cấp bậc Team Leader trở lên hoặc tương đương trong lĩnh vực F&B (có kinh nghiệm làm việc trong nhà hàng Nhật là một lợi thế);
- Giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Nhật cơ bản;
- Có khả năng đào tạo và phát triển đội nhóm;
- Kỹ năng quản lý, kỹ năng xử lý tình huống;
- Tin học cơ bản, có khả năng sự dụng phần mềm;
- Có kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm;
- Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, năng động.

Tại Công ty Cổ phần Pizza 4Ps Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn lên đến 11 - 12 triệu/ tháng (gồm Bonus + Tips hàng tháng);
- Thưởng lương tháng 13 và đánh giá tăng lương định kỳ hàng năm;
- Phụ cấp tiền giữ xe 10,000 vnd/ngày làm việc (theo quy định Công ty);
- Phụ cấp tiền ăn (theo quy định Công ty);
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm sức khỏe cá nhân PTI;
- Giảm giá lên đến 50% dành cho nhân viên khi sử dụng dịch vụ của 4P‘s trên toàn quốc;
- Nhiều cơ hội thăng tiến trong nội bộ, giao tiếp với người nước ngoài;
- Team building & company trip...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Pizza 4Ps

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

