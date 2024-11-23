Tuyển Customer Experience CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu

Customer Experience

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Experience Tại CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 105 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Customer Experience Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Mục đích công việc
Nắm được hành vi của khách hàng đối với sản phẩm/dịch vụ
Xây dựng được “điểm chạm khách hàng” (Customer Touch Point) từ đó giúp nâng cao trải nghiệm của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ
Cập nhật xu hướng trải nghiệm khách hàng, nhóm khách hàng mục tiêu, nghiên cứu đối thủ và thị trường. Từ đó làm căn cứ để đưa ra những sự thay đổi trong quá trình tương tác của khách hàng với sản phẩm/dịch vụ
Đảm bảo để các bộ phận nhân viên cải thiện thái độ làm việc, chất lượng dịch vụ phù hợp với yêu cầu của khách hàng tại từng thời điểm
2. Trách nhiệm chính
Xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu phản hồi của khách hàng theo quy chuẩn để xác định những chỉ số trọng yếu có tác động lớn đến trải nghiệm khách hàng
Xây dựng các chỉ số đo lường về trải nghiệm khách hàng, giám sát/đánh giá sự biến động của các chỉ số theo từng phân khúc khách hàng
Xây dựng các tiêu chuẩn dịch vụ với khách hàng và nội bộ
Trải nghiệm sản phẩm, nghiên cứu thị trường để đưa ra các cải tiến, thay đổi trong toàn bộ quá trình tương tác của khách hàng với dịch vụ, đề xuất và phối hợp các bộ phận khác để thực hiện
Tổ chức các chiến dịch khảo sát chất lượng, nâng cao trải nghiệm khách hàng
Thực hiện định kỳ hoặc không định kỳ các báo cáo liên quan
Nghiên cứu thu thập dữ liệu và phân tích nhu cầu, hành vi của từng nhóm khách hàng qua các kênh
Xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn, xây dựng “điểm chạm” để nâng cao trải nghiệm khách hàng khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ
Xây dựng các chỉ số đo lường về trải nghiệm khách hàng, giám sát/đánh giá biến động của các chỉ số và đề xuất thay đổi phù hợp vào từng thời điểm
Cập nhập xu hướng trải nghiệm của khách hàng hiện có, của tệp khách hàng mục tiêu, nghiên cứu thị trường và đối thủ để đưa ra các cải tiến, thay đổi trong toàn bộ quá trình tương tác của khách hàng với dịch vụ của doanh nghiệp mình
Định kỳ khảo sát chất lượng sản phẩm/dịch vụ đến từng nhóm khách hàng để xác định những chỉ số từ các hoạt động, chương trình trọng yếu đã đưa ra có tác động đến trải nghiệm khách hàng như thế nào
Tìm kiếm và làm việc với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ nhằm triển khai hiệu quả nhất chương trình khảo sát khách hàng của đơn vị mình
Xây dựng kế hoạch trải nghiệm khách hàng theo tháng/quý/năm, thực hiện các báo cáo khảo sát lên cấp quản lý
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Bằng cấp:
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Kinh doanh, Kinh tế, CNTT, Viễn thông
2. Kinh nghiệm, kỹ năng, các yêu cầu khác:
Có kinh nghiệm quản lý chất lượng dịch vụ trên 1 năm trong lĩnh vực quản lý Dịch vụ khách hàng ở các công ty cung cấp dịch vụ tới khách hàng cuối
Am hiểu các công cụ đo lường trải nghiệm khách hàng
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình tốt
Trung thực, nhiệt tình, tinh thần chủ động trong công việc
Biết giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế

Tại CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp của ngành viễn thông.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu

CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 105 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

