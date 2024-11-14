Tuyển Customer Experience Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

Customer Experience

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Experience Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phúc Minh, Phúc Diễn ,Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Customer Experience Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Kiểm soát chất lượng dịch vụ tư vấn để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về Dịch vụ Khách hàng
- Kiểm soát việc lên đơn, quản lý page và thêm các bộ phận liên quan vào page
- Xây dựng và đo lường các chỉ số về trải nghiệm khách hàng, giám sát/đánh giá biến động của các chỉ số và đề xuất thay đổi phù hợp
- Xây dựng chính sách/dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.
- Định kỳ khảo sát chất lượng sản phẩm/dịch vụ
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng/tư vấn/trải nghiệm khách hàng;
Có kinh nghiệm về mỹ phẩm, thực phẩm chức năng là một lợi thế.
Có kinh nghiệm trong các công việc liên quan đến giám sát/quản lý.
Tin học văn phòng ở mức khá
Có trách nhiệm trong công việc
Kỹ năng giao tiếp tốt
Có khả năng đào tạo là một lợi thế
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận chủ động trong công việc
Có laptop

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8-10M, Có kinh nghiệm deal theo năng lực"
Chỗ gửi xe free
Được đóng BHXH, lương tháng thứ 13, thưởng và nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
Hưởng niềm vui chứ không chỉ phúc lợi: quỹ liên hoan, sinh nhật hàng tháng, thăm hỏi ốm đau,..
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực & tư duy
Tham gia các hoạt động tập thể: đá bóng, team building, Year and Party, sự kiện tri ân, Lễ vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng,..
Thời gian: 8h00 - 17h30, từ thứ 2 - thứ 7 cách tuần
Đào tạo 7 văn hóa doanh nghiệp cho nhân viên mới
Làm việc trong môi trường tôn trọng và cầu thị nhân tài, luôn đánh giá cao và tạo điều kiện cho sự cầu tiến.
Đồng nghiệp thuộc độ tuổi 9x trẻ trung, năng động chiếm tới 90%
Được tham gia các hoạt động kết nối, học tập và chia sẻ cùng lãnh đạo doanh nghiệp: Đào tạo nội bộ, feedback và review nhân viên định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 56-57 Đường 23 Khu Đô Thị TP Giao Lưu, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất