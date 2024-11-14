Tuyển Customer Experience Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phúc Minh, Phúc Diễn ,Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

- Kiểm soát chất lượng dịch vụ tư vấn để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về Dịch vụ Khách hàng

- Kiểm soát việc lên đơn, quản lý page và thêm các bộ phận liên quan vào page

- Xây dựng và đo lường các chỉ số về trải nghiệm khách hàng, giám sát/đánh giá biến động của các chỉ số và đề xuất thay đổi phù hợp

- Xây dựng chính sách/dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

- Định kỳ khảo sát chất lượng sản phẩm/dịch vụ

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng/tư vấn/trải nghiệm khách hàng;

Có kinh nghiệm về mỹ phẩm, thực phẩm chức năng là một lợi thế.

Có kinh nghiệm trong các công việc liên quan đến giám sát/quản lý.

Tin học văn phòng ở mức khá

Có trách nhiệm trong công việc

Kỹ năng giao tiếp tốt

Có khả năng đào tạo là một lợi thế

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận chủ động trong công việc

Có laptop

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8-10M, Có kinh nghiệm deal theo năng lực"

Chỗ gửi xe free

Được đóng BHXH, lương tháng thứ 13, thưởng và nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.

Hưởng niềm vui chứ không chỉ phúc lợi: quỹ liên hoan, sinh nhật hàng tháng, thăm hỏi ốm đau,..

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực & tư duy

Tham gia các hoạt động tập thể: đá bóng, team building, Year and Party, sự kiện tri ân, Lễ vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng,..

Thời gian: 8h00 - 17h30, từ thứ 2 - thứ 7 cách tuần

Đào tạo 7 văn hóa doanh nghiệp cho nhân viên mới

Làm việc trong môi trường tôn trọng và cầu thị nhân tài, luôn đánh giá cao và tạo điều kiện cho sự cầu tiến.

Đồng nghiệp thuộc độ tuổi 9x trẻ trung, năng động chiếm tới 90%

Được tham gia các hoạt động kết nối, học tập và chia sẻ cùng lãnh đạo doanh nghiệp: Đào tạo nội bộ, feedback và review nhân viên định kỳ.

