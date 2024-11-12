Tuyển Customer Experience SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 115 Triệu

Mức lương 8 - 115 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Mô Tả Công Việc Customer Experience Với Mức Lương 8 - 115 Triệu

Tiếp nhận và hỗ trợ các yêu cầu của học viên qua các kênh liên hệ (trực tiếp, điện thoại, email, phiếu yêu cầu dịch vụ, zao, Fanpage, hệ thống quản lý học tập LMS);

Tham gia vào xây dựng các trải nghiệm chuyên sâu hỗ trợ học viên học tập;

Tiếp nhận các chia sẻ, phản hồi và giải quyết vấn đề liên quan đến phản hồi của học viên;

Chủ động theo dõi tình hình học tập và chăm sóc học viên trong quá trình học và ôn thi;

Điều phối và phối hợp với các phòng ban khác trong việc chuyển giao dịch vụ;

Đảm bảo các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ.

Với Mức Lương 8 - 115 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm về ngành Dịch vụ khách hàng;

Độ tuổi từ sinh năm từ 1996 đến 2000;

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận;

Kỹ năng quản lý thời gian, chủ động trong công việc, chịu được áp lực công việc;

Ưu tiên có kinh nghiệm tương tự ở các cơ sở giáo dục hoặc nhà hàng khách sạn lớn, chuyên nghiệp.

Tại SAPP Academy Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi vị trí Nhân viên Trải nghiệm Khách hàng:

Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến thứ Sáu (9:30 – 18:45). Mỗi tuần có 1 ca làm việc trong khung giờ từ 13:30 – 21:45;

Được tham gia vào việc vận hành và cải tiến quy trình dịch vụ khách hàng chuyên sâu, bài bản;

Được nâng cao các kỹ năng về dịch vụ, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng.

Quyền lợi chung:

Nhận tháng lương 13 cố định + thưởng tùy theo tình hình kinh doanh của công ty;

Được hưởng các chế độ phúc lợi: thưởng sinh nhật, thưởng thâm niên, quà 8/3, 1/6, Trung thu;

Công ty tổ chức team building hàng năm, du lịch 2 lần/ năm;

Chính sách ưu đãi học phí dành cho nhân viên theo học các chương trình giảng dạy tại SAPP;

Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài công ty nhằm nâng cao khả năng chuyên môn cũng như cải thiện các kỹ năng mềm như: Service mindset, Tư duy cảm xúc;

Môi trường giáo dục đề cao tính nhân văn, 90% nhân sự là GenZ rất trẻ trung, năng động;

Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SAPP Academy

