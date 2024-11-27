Tuyển Customer Experience Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Customer Experience Với Mức Lương Thỏa thuận

Gọi điện khảo sát khách hàng về trải nghiệm dịch vụ tại bệnh viện

Phân tích, đánh giá số liệu khảo sát toàn hệ thống định kỳ

Hỗ trợ các dự án liên quan của Phòng Quản lý chất lượng

Thực hiện các công việc chuyên môn quản lý chất lượng theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm được đào tạo học tập công việc thực tế. Ưu tiên sinh viên các chuyên ngành liên quan đến Y tế, Quản lý chất lượng, Quản lý bệnh viện, Y tế công cộng,...

Giao tiếp tự tin, giọng nói dễ nghe

Khả năng tiếng Anh tốt (Nghe, Nói, Đọc, Viết)

Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng (Đặc biệt là Excel - xử lý dữ liệu, báo cáo số liệu)

Có định hướng phát triển sâu trong ngành Quản lý chất lượng, Quản lý bệnh viện

Làm việc full-time

Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn trực tiếp bởi các chuyên gia trong ngành Quản lý chất lượng

Được tham dự các chương trình đào tạo phát triển liên quan kiến thức chuyên môn

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và yêu cầu quản lý chất lượng cao

Cơ hội được trở thành Nhân viên chính thức sau thời gian thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

