Tuyển Customer Experience CÔNG TY TNHH THÁP TRUNG TÂM HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH THÁP TRUNG TÂM HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
CÔNG TY TNHH THÁP TRUNG TÂM HÀ NỘI

Customer Experience

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Experience Tại CÔNG TY TNHH THÁP TRUNG TÂM HÀ NỘI

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Customer Experience Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Nhân viên Chăm sóc Khách hàng có trách nhiệm tạo ra bầu không khí sôi động, hiếu khách và thân thiện với gia đình cho tất cả khách hàng, đảm bảo cung cấp dịch vụ khách sạn cá nhân hóa vượt trội.
Nhân viên Chăm sóc Khách hàng
Chào đón tất cả các khách đến và đi một cách nồng nhiệt và tận tâm. Mở và giữ cửa chính để chào mừng và tiễn khách, duy trì ấn tượng hiếu khách và chuyên nghiệp.
Hướng dẫn và hỗ trợ khách thuê phòng hoàn thiện các giấy tờ cần thiết để sử dụng dịch vụ như gia hạn thị thực, giấy phép cư trú và đăng ký dịch vụ Internet.
Hỗ trợ khách đặt vé máy bay, sắp xếp phương tiện di chuyển, đặt tour và cung cấp các thông tin chung khác để nâng cao trải nghiệm lưu trú của họ.
Cung cấp những thông tin chi tiết về Chương trình khách hàng thân thiết ASR. Khuyến khích khách mới tham gia, hỗ trợ họ đăng ký tài khoản và giới thiệu các quyền lợi của chương trình.
Thu thập phản ánh và phàn nàn của khách hàng và thông báo kịp thời cho các phòng ban liên quan để giải quyết. Đảm bảo rằng các phản hồi được cung cấp kịp thời cho khách.
Gặp mặt, chào đón và đồng hành với khách dài hạn và VIP cho đến ngày trả phòng.
Lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện và hoạt động hàng tháng.
Thực hiện các công việc khác theo sự yêu cầu của Trưởng Bộ phận Lễ tân hoặc quản lý.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình tươi tắn, thân thiện, luôn sẵn sàng chào đón mọi khách hàng.
Ngoại hình tươi tắn
Đam mê giao tiếp và phục vụ khách hàng, cùng tinh thần học hỏi không ngừng.
Đam mê giao tiếp và phục vụ khách hàng
Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt, giúp bạn tự tin kết nối với khách quốc tế.
Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt
Kỹ năng máy tính văn phòng thành thạo (e.g., Microsoft Word, Excel, PowerPoint).
Kỹ năng máy tính văn phòng thành thạo
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, các chuyên ngành tiếng Anh hoặc Khách sạn.
Chưa có kinh nghiệm – đừng lo, chỉ cần bạn yêu thích công việc, chúng tôi sẽ đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp cho bạn!
Chưa có kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH THÁP TRUNG TÂM HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tốt, tháng lương thứ 13, thưởng kinh doanh hàng năm
16 ngày phép/năm
Cung cấp bữa trưa tại Canteen Công ty, bãi đỗ xe nhân viên miễn phí
Bảo hiểm sức khỏe tư nhân 24/7
Môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp hỗ trợ, quản lý tận tâm
Môi trường làm việc thân thiện
Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp vượt bậc, mở ra nhiều cánh cửa trong ngành dịch vụ
Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp vượt bậc
Tham gia vào các sự kiện thú vị, được khơi nguồn sáng tạo và trải nghiệm những điều mới mẻ mỗi ngày
Tham gia vào các sự kiện thú vị

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÁP TRUNG TÂM HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THÁP TRUNG TÂM HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH THÁP TRUNG TÂM HÀ NỘI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

