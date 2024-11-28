Tuyển Customer Experience CÔNG TY TNHH THÁP TRUNG TÂM HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Customer Experience Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Nhân viên Chăm sóc Khách hàng có trách nhiệm tạo ra bầu không khí sôi động, hiếu khách và thân thiện với gia đình cho tất cả khách hàng, đảm bảo cung cấp dịch vụ khách sạn cá nhân hóa vượt trội.

Nhân viên Chăm sóc Khách hàng

Chào đón tất cả các khách đến và đi một cách nồng nhiệt và tận tâm. Mở và giữ cửa chính để chào mừng và tiễn khách, duy trì ấn tượng hiếu khách và chuyên nghiệp.

Hướng dẫn và hỗ trợ khách thuê phòng hoàn thiện các giấy tờ cần thiết để sử dụng dịch vụ như gia hạn thị thực, giấy phép cư trú và đăng ký dịch vụ Internet.

Hỗ trợ khách đặt vé máy bay, sắp xếp phương tiện di chuyển, đặt tour và cung cấp các thông tin chung khác để nâng cao trải nghiệm lưu trú của họ.

Cung cấp những thông tin chi tiết về Chương trình khách hàng thân thiết ASR. Khuyến khích khách mới tham gia, hỗ trợ họ đăng ký tài khoản và giới thiệu các quyền lợi của chương trình.

Thu thập phản ánh và phàn nàn của khách hàng và thông báo kịp thời cho các phòng ban liên quan để giải quyết. Đảm bảo rằng các phản hồi được cung cấp kịp thời cho khách.

Gặp mặt, chào đón và đồng hành với khách dài hạn và VIP cho đến ngày trả phòng.

Lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện và hoạt động hàng tháng.

Thực hiện các công việc khác theo sự yêu cầu của Trưởng Bộ phận Lễ tân hoặc quản lý.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình tươi tắn, thân thiện, luôn sẵn sàng chào đón mọi khách hàng.

Ngoại hình tươi tắn

Đam mê giao tiếp và phục vụ khách hàng, cùng tinh thần học hỏi không ngừng.

Đam mê giao tiếp và phục vụ khách hàng

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt, giúp bạn tự tin kết nối với khách quốc tế.

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt

Kỹ năng máy tính văn phòng thành thạo (e.g., Microsoft Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng máy tính văn phòng thành thạo

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, các chuyên ngành tiếng Anh hoặc Khách sạn.

Chưa có kinh nghiệm – đừng lo, chỉ cần bạn yêu thích công việc, chúng tôi sẽ đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp cho bạn!

Chưa có kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH THÁP TRUNG TÂM HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tốt, tháng lương thứ 13, thưởng kinh doanh hàng năm

16 ngày phép/năm

Cung cấp bữa trưa tại Canteen Công ty, bãi đỗ xe nhân viên miễn phí

Bảo hiểm sức khỏe tư nhân 24/7

Môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp hỗ trợ, quản lý tận tâm

Môi trường làm việc thân thiện

Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp vượt bậc, mở ra nhiều cánh cửa trong ngành dịch vụ

Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp vượt bậc

Tham gia vào các sự kiện thú vị, được khơi nguồn sáng tạo và trải nghiệm những điều mới mẻ mỗi ngày

Tham gia vào các sự kiện thú vị

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÁP TRUNG TÂM HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin