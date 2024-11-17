Tuyển Customer Experience CÔNG TY CỔ PHẦN CPM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 12, 60 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Customer Experience Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Chăm sóc khách hàng, tư vấn và hướng dẫn giải pháp, giúp khách hàng có những trải nghiệm tốt và lựa chọn sản phẩm phù hợp

Hướng dẫn và training sản phẩm cho khách hàng và đội ngũ nhân viên tại cửa hàng

Đảm bảo trưng bày và hình ảnh theo tiêu chuẩn của thương hiệu

Tư vấn, chia sẻ các giải pháp giúp cửa hàng đạt hiệu quả

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và chăm sóc khách hàng tốt.

Am hiểu về sản phẩm và cập nhật xu hướng mới để tư vấn hiệu quả.

Kỹ năng đào tạo và hướng dẫn, truyền đạt kiến thức sản phẩm cho đồng nghiệp và khách hàng.

Khả năng trưng bày sản phẩm theo tiêu chuẩn thương hiệu, đảm bảo hình ảnh thu hút.

Ngoại hình ưa nhìn, thân thiện; tác phong nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CPM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 10 - 13 triệu/tháng (NET + KPI bonus)

Làm việc cố định tại chuỗi siêu thị điện thoại uy tín trong khu vực

Cơ hội: Làm việc với thương hiệu công nghệ hàng đầu

Phát triển kỹ năng và kiến thức về sản phẩm công nghệ tiên tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CPM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin