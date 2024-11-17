Tuyển Customer Experience CÔNG TY CỔ PHẦN CPM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Experience Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CPM VIỆT NAM
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 12, 60 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1
Mô Tả Công Việc Customer Experience Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Chăm sóc khách hàng, tư vấn và hướng dẫn giải pháp, giúp khách hàng có những trải nghiệm tốt và lựa chọn sản phẩm phù hợp
Hướng dẫn và training sản phẩm cho khách hàng và đội ngũ nhân viên tại cửa hàng
Đảm bảo trưng bày và hình ảnh theo tiêu chuẩn của thương hiệu
Tư vấn, chia sẻ các giải pháp giúp cửa hàng đạt hiệu quả
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và chăm sóc khách hàng tốt.
Am hiểu về sản phẩm và cập nhật xu hướng mới để tư vấn hiệu quả.
Kỹ năng đào tạo và hướng dẫn, truyền đạt kiến thức sản phẩm cho đồng nghiệp và khách hàng.
Khả năng trưng bày sản phẩm theo tiêu chuẩn thương hiệu, đảm bảo hình ảnh thu hút.
Ngoại hình ưa nhìn, thân thiện; tác phong nhanh nhẹn.
Am hiểu về sản phẩm và cập nhật xu hướng mới để tư vấn hiệu quả.
Kỹ năng đào tạo và hướng dẫn, truyền đạt kiến thức sản phẩm cho đồng nghiệp và khách hàng.
Khả năng trưng bày sản phẩm theo tiêu chuẩn thương hiệu, đảm bảo hình ảnh thu hút.
Ngoại hình ưa nhìn, thân thiện; tác phong nhanh nhẹn.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CPM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: từ 10 - 13 triệu/tháng (NET + KPI bonus)
Làm việc cố định tại chuỗi siêu thị điện thoại uy tín trong khu vực
Cơ hội: Làm việc với thương hiệu công nghệ hàng đầu
Phát triển kỹ năng và kiến thức về sản phẩm công nghệ tiên tiến
Làm việc cố định tại chuỗi siêu thị điện thoại uy tín trong khu vực
Cơ hội: Làm việc với thương hiệu công nghệ hàng đầu
Phát triển kỹ năng và kiến thức về sản phẩm công nghệ tiên tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CPM VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI