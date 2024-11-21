Tuyển Customer Experience Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 194 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Customer Experience Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Đảm bảo công tác huấn luyện đơn vị thực thi bộ tiêu chuẩn (tác phong) và các công tác liên quan đến trải nghiệm khách hàng

Đảm bảo công tác giám sát các hoạt động liên quan đến tiêu chuẩn chăm sóc và phục vụ khách hàng tại các đơn vị.

Đo lường phản hồi về TNKH thông qua phản hồi của khách hang.

Đề xuất các cải tiến, thay đổi trong toàn bộ quá trình trải nghiệm của khách hàng với đơn vị nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Chủ động phối hợp cùng các đơn vị đề hoàn thành các mục tiêu chiến lược phát triển của thương hiệu.

Tham gia các hoạt động công đoàn, phát triển văn hóa theo định hướng của Thương hiệu.

Thực hiện tốt các mục tiêu khác theo phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: không yêu cầu

Ưu tiên có kinh nghiệm đã từng làm Thẩm mỹ Viện, Bệnh viện Thẩm mỹ ...là một lợi thế.

Nhanh nhẹn, chủ động, cầu tiến trong công việc

Kỹ năng chốt sale, xử lý từ chối, thuyết phục

Thái độ trung thực, cầu tiến, tích cực

Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc

Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12-15 triệu+++ tùy theo kinh nghiệm và năng lực.

Thưởng nóng/thưởng hiệu quả cao theo ngày/tháng/quý/năm

Thưởng các dịp Lễ/Tết, sinh nhật, Tết Trung Thu, 08/03, 20/10, 30/04, 02/09,...

Hưởng chính sách ưu đãi làm đẹp không giới hạn cho CBNV và người thân

Chế độ du lịch/nghỉ mát: tối thiểu 01 lần/năm

Cam kết chế độ phúc lợi: BHXH, BTYT, BHTN, Khám sức khỏe định kỳ, cơm trưa, gửi xe...

Được cấp các trang thiết bị phục vụ công việc: điện thoại/máy tính/ipad/...

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn: kiến thức dịch vụ, kỹ năng bán hàng, marketing, kinh doanh...

Được làm việc trong môi trường sang trọng, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin