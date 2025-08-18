Tuyển Customer Experience Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Quản lý & đào tạo team CSKH/telemarketing (5–10 người), phân bổ data, giám sát tiến độ và tỉ lệ chốt. Kiểm tra chất lượng tư vấn, xây dựng kịch bản chăm sóc khách hàng, phối hợp marketing tối ưu chiến dịch. Đề xuất chiến lược giữ chân & tìm khách mới, báo cáo định kỳ và hỗ trợ xử lý ca khó.

