Tuyển Customer Experience Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Bellsystem24 Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2025
Bellsystem24 Việt Nam

Customer Experience

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Experience Tại Bellsystem24 Việt Nam

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 18A Cộng Hòa, phường 12, Quận Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Customer Experience Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Quản lý & đào tạo team CSKH/telemarketing (5–10 người), phân bổ data, giám sát tiến độ và tỉ lệ chốt. Kiểm tra chất lượng tư vấn, xây dựng kịch bản chăm sóc khách hàng, phối hợp marketing tối ưu chiến dịch. Đề xuất chiến lược giữ chân & tìm khách mới, báo cáo định kỳ và hỗ trợ xử lý ca khó.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (ưu tiên Kinh doanh, Marketing, CSKH).
  • Trên 3 năm kinh nghiệm quản lý, ưu tiên FMCG ngành dược/dinh dưỡng.
  • Giao tiếp & xử lý tình huống tốt, tư duy dịch vụ cao.
  • Quản lý nhóm, truyền động lực & huấn luyện telesale hiệu quả.
  • Thành thạo tin học VP, biết Excel & CRM là lợi thế.
  • Giọng nói chuẩn, dễ nghe, không ngọng/không giọng địa phương

Tại Bellsystem24 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian: 8h30-17h30, T2-CN

Thu nhập & phúc lợi

  • Lương khởi điểm ~14,5 triệu, cấp thiết bị làm việc.
  • Đào tạo bài bản kiến thức dịch vụ & kỹ năng.
  • Hưởng BHXH, nghỉ lễ Tết và quyền lợi theo luật khi ký chính thức.
  • Tham gia team-building, du lịch, văn nghệ, thể thao, sinh nhật, hoạt động xã hội.
  • Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn sau 6 tháng (hoặc sớm hơn theo năng lực)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bellsystem24 Việt Nam

Bellsystem24 Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

