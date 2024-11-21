Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng May mặc/Dệt may/Da Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Lô 247, đường 12, KCN Amata, phường Long Bình, Biên Hoà
Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Phụ trách phát triển mẫu và triển khai sản xuất
Kiểm soát rập, tài liệu, thông tin và khổ vải
Lập bảng thống kế chi tiết, báo định mức, bảng màu phát triển mẫu
Phát triển mẫu: Proto, Selection (triển lãm), size set, PPS
Duyệt mẫu và gửi mẫu cho khách hàng
Triển khai sản xuất các mã hàng, kiểm tra sản phẩm đầu chuyền cùng XN sản xuất
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên (ngành kỹ thuật công nghệ may/thiết kế thời trang)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty hỗ trợ chi phí xăng xe, ăn trưa, chuyên cần, thưởng hoàn thành KHSX, lương tháng 13...
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thưởng Tết, các dịp lễ trong năm, du lịch công ty, khám sức khỏe định kỳ hàng năm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
