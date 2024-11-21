Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN

May mặc/Dệt may/Da

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng May mặc/Dệt may/Da Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Lô 247, đường 12, KCN Amata, phường Long Bình, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Phụ trách phát triển mẫu và triển khai sản xuất
Kiểm soát rập, tài liệu, thông tin và khổ vải
Lập bảng thống kế chi tiết, báo định mức, bảng màu phát triển mẫu
Phát triển mẫu: Proto, Selection (triển lãm), size set, PPS
Duyệt mẫu và gửi mẫu cho khách hàng
Triển khai sản xuất các mã hàng, kiểm tra sản phẩm đầu chuyền cùng XN sản xuất

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên (ngành kỹ thuật công nghệ may/thiết kế thời trang)
Nắm các tiêu chuẩn phát triển sản phẩm, quy trình công nghệ may, Am hiểm kỹ thuật may, phát triển mẫu, rập
Biết sử dụng các phần mềm thiết kế, rập: Gerber.....
Ưu tiên đã có kinh nghiệm trong mãng thiết kế, kỹ thuật
Ưu tiên các ứng viên đã được học qua lớp chuyên ngành cải tiến công nghệ sản xuất
Tiếng anh đọc hiểu (lưu loát là một lợi thế).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty hỗ trợ chi phí xăng xe, ăn trưa, chuyên cần, thưởng hoàn thành KHSX, lương tháng 13...
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thưởng Tết, các dịp lễ trong năm, du lịch công ty, khám sức khỏe định kỳ hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 247, đường số 12, KCN Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

