Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Lô 247, đường 12, KCN Amata, phường Long Bình, Biên Hoà

May mặc/Dệt may/Da

Phụ trách phát triển mẫu và triển khai sản xuất

Kiểm soát rập, tài liệu, thông tin và khổ vải

Lập bảng thống kế chi tiết, báo định mức, bảng màu phát triển mẫu

Phát triển mẫu: Proto, Selection (triển lãm), size set, PPS

Duyệt mẫu và gửi mẫu cho khách hàng

Triển khai sản xuất các mã hàng, kiểm tra sản phẩm đầu chuyền cùng XN sản xuất



Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên (ngành kỹ thuật công nghệ may/thiết kế thời trang)

Nắm các tiêu chuẩn phát triển sản phẩm, quy trình công nghệ may, Am hiểm kỹ thuật may, phát triển mẫu, rập

Biết sử dụng các phần mềm thiết kế, rập: Gerber.....

Ưu tiên đã có kinh nghiệm trong mãng thiết kế, kỹ thuật

Ưu tiên các ứng viên đã được học qua lớp chuyên ngành cải tiến công nghệ sản xuất

Tiếng anh đọc hiểu (lưu loát là một lợi thế).

Được Hưởng Những Gì

Công ty hỗ trợ chi phí xăng xe, ăn trưa, chuyên cần, thưởng hoàn thành KHSX, lương tháng 13...

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Thưởng Tết, các dịp lễ trong năm, du lịch công ty, khám sức khỏe định kỳ hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển

