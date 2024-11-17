Tuyển May mặc/Dệt may/Da SONG NGOC GARMENTS CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 354/5 Quốc Lộ 1A, Bình Hưng Hòa B , Quận Bình Tân , TP Hồ Chí Minh, Bình Tân

Tham gia hỗ trợ kỹ thuật cho các bộ phận sản xuất.

Thực hiện các công việc liên quan đến kiểm tra chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn may

Sử dụng thành thạo các loại máy móc, thiết bị may mặc cơ bản.

Hỗ trợ kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

Tham gia vào các hoạt động cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả công việc.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo, ưu tiên sinh viên tốt nghiệp ngành may mặc

Có kiến thức cơ bản về may mặc, kỹ thuật may.

Nắm vững các kỹ năng sử dụng máy may, các dụng cụ may cơ bản.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ thiết kế, sơ đồ kỹ thuật.

Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Được đào tạo, hướng dẫn kỹ năng may mặc chuyên nghiệp.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

