Tuyển May mặc/Dệt may/Da SONG NGOC GARMENTS CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

SONG NGOC GARMENTS CO., LTD
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
SONG NGOC GARMENTS CO., LTD

May mặc/Dệt may/Da

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng May mặc/Dệt may/Da Tại SONG NGOC GARMENTS CO., LTD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 354/5 Quốc Lộ 1A, Bình Hưng Hòa B , Quận Bình Tân , TP Hồ Chí Minh, Bình Tân

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia hỗ trợ kỹ thuật cho các bộ phận sản xuất.
Thực hiện các công việc liên quan đến kiểm tra chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn may
Sử dụng thành thạo các loại máy móc, thiết bị may mặc cơ bản.
Hỗ trợ kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn.
Tham gia vào các hoạt động cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả công việc.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo, ưu tiên sinh viên tốt nghiệp ngành may mặc
Có kiến thức cơ bản về may mặc, kỹ thuật may.
Nắm vững các kỹ năng sử dụng máy may, các dụng cụ may cơ bản.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ thiết kế, sơ đồ kỹ thuật.
Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại SONG NGOC GARMENTS CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, hướng dẫn kỹ năng may mặc chuyên nghiệp.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SONG NGOC GARMENTS CO., LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SONG NGOC GARMENTS CO., LTD

SONG NGOC GARMENTS CO., LTD

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 354/5 Quốc Lộ 1A, Bình Hưng Hòa B , Quận Bình Tân , TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

