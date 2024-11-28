Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng May mặc/Dệt may/Da Tại CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM
- Hà Nội: 344 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Thiết kế mẫu mới theo định hướng về dòng hàng, ngành hàng.
Các thiết kế phải bám sát với CCSP, xu hướng về màu sắc, chất liệu đã được BGĐ phê duyệt.
Lên bảng Mood, bảng màu
Am hiểu về chất liệu, Chỉ định chi tiết nguyên phụ liệu
Theo dõi sản phẩm mẫu và đánh giá định kỳ
Có tư duy thiết kế, ra mẫu
Chịu được áp lực và trách nhiệm với công việc
Có kinh nghiệm thiết kế sản phẩm thời trang nam.
Chủ động phối hợp với các bộ phận phòng ban chuẩn bị bộ mẫu để triển khai các buổi fitting.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương trong ngành thời trang Nam.
Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang;
Am hiểu các chất liệu vải.
Sử dụng được phần mềm như Illustrator, Photoshop.
Nắm bắt nhanh xu hướng thời trang của thị trường
Nhiệt huyết, trung thực, kiên định, tinh thần trách nhiệm và chịu áp lực cao trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội mở rộng mối quan hệ và hoàn thiện mình trong công việc.
Tea beark hàng tuần, Happy hour/sự kiện hàng tháng...
Thưởng lễ, tết, thưởng doanh thu cuối năm...
Nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước
Hưởng đầy đủ các quyền lợi dành cho người lao động theo quy định của Nhà nước (Tham gia BHXH, BHYT...)
Được tham gia các hoạt động Team Building, dã ngoại, các hoạt động mang tính cộng đồng.
Tham gia vào các phong trào văn hóa nội bộ với lối sống ưu tiên phát triển toàn diện hướng tới một cuộc sống cân bằng giữa công việc, sức khỏe, và các mối quan hệ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM
