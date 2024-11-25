Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

May mặc/Dệt may/Da

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng May mặc/Dệt may/Da Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5 Toà New Skyline Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phụ trách thiết kế thời trang nam (hàng công sở)
Nghiên cứu thị trường - khách hàng để xác định các xu hướng, chất liệu, phương pháp phù hợp cho sản phẩm theo đúng định hướng và chiến lược thương hiệu
Đảm bảo sản phẩm thiết kế được cân đối với xu hướng thị trường và chiến lược kinh doanh và với chi phí phù hợp nhất
Phối hợp với các bộ phận liên quan về chất liệu sản phẩm, nhà cung cấp chất liệu Thiết kế mẫu
Phụ trách toàn bộ quy trình thiết kế sản phẩm từ khâu lên ý tưởng tới ra sản phẩm mẫu
Phối hợp với các thành viên trong bộ phận thiết kế để lên những ý tưởng thiết kế, concept, bộ sưu tập mới cho sản phẩm của công ty

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành thiết kế thời trang
- Sử dụng thành thạo phần mềm IIIustrator, Photoshop
- Ưu tiên ứng viên mong muốn thăng tiến lên trưởng nhóm, trưởng bộ phận...
- Nhanh nhẹn, sáng tạo, cập nhật xu hướng thời trang
- Kỹ năng trình bày tốt, có thể diễn đạt rõ ràng được ý tưởng bộ sản phẩm cho các bộ phận liên quan

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: mức lương thỏa thuận theo năng lực
- Phụ cấp theo từng vị trí: Phụ cấp trách nhiệm, xăng xe & điện thoại, gửi xe...
- Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty
- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT
- Review lương thưởng định kỳ hàng năm.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi: tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; mua hàng ưu đãi nội bộ; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...
- Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí: Đồng phục, máy tính...
- Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp
- Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.
- Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận.
- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp
- Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa Newskyline, Nguyễn Khuyến, khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

