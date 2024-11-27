Tuyển May mặc/Dệt may/Da Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam

May mặc/Dệt may/Da

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng May mặc/Dệt may/Da Tại Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và giám sát toàn bộ quy trình sản xuất may mặc từ khâu chuẩn bị nguyên vật liệu đến khâu hoàn thiện sản phẩm.
Phân tích và lên kế hoạch sản xuất dựa trên đơn đặt hàng và năng lực sản xuất của nhà máy.
Quản lý và điều phối nhân công, máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất.
Kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra.
Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả và giảm thiểu chi phí.
Quản lý và kiểm soát nguyên vật liệu, đảm bảo đủ nguyên liệu cho quá trình sản xuất.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo tiến độ sản xuất.
Thường xuyên cập nhật và nắm bắt các công nghệ, kỹ thuật mới trong ngành may mặc.
Đào tạo và hướng dẫn nhân viên trong nhóm về kỹ thuật và quy trình sản xuất.
Báo cáo kết quả sản xuất định kỳ cho cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành công nghệ may hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý sản xuất may mặc.
Nắm vững quy trình sản xuất may mặc, các kỹ thuật may cơ bản và tiên tiến.
Có kinh nghiệm quản lý nhân sự, điều phối công việc hiệu quả.
Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý sản xuất.
Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.
Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng lãnh đạo.

Tại Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Toàn quyền quản lý xưởng sản xuất
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Lộc An- Bình Sơn, huyện Long Thành, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

