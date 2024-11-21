Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM

May mặc/Dệt may/Da

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng May mặc/Dệt may/Da Tại CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương Thỏa thuận

- Là cầu nối giữa bộ phận khai thác mẫu và dây chuyền sản xuất của nhà máy.
- Ghi lại quy trình sản xuất của từng mẫu khai thác
- Báo cáo kịp thời tình hình sản xuất mẫu cho người giám sát
- Thực hiện các công việc hỗ trợ chủ quản khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học
- Ngoại ngữ: tiếng trung
- Tin học văn Phòng,
- CV xin việc bằng tiếng Trung

Tại CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo khả năng, trao đổi khi phỏng vấn
- Bảo hiểm và các chính sách khác theo quy định của pháp luật.
- Thưởng, phụ cấp và các phúc lợi khác theo quy định chung của công ty.
- Có cơ chế thăng tiến cho nhân viên xuất sắc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 150/3 KP2, An Phú, Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất