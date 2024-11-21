Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng May mặc/Dệt may/Da Tại CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Bình Dương
Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương Thỏa thuận
- Là cầu nối giữa bộ phận khai thác mẫu và dây chuyền sản xuất của nhà máy.
- Ghi lại quy trình sản xuất của từng mẫu khai thác
- Báo cáo kịp thời tình hình sản xuất mẫu cho người giám sát
- Thực hiện các công việc hỗ trợ chủ quản khi có yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học
- Ngoại ngữ: tiếng trung
- Tin học văn Phòng,
- CV xin việc bằng tiếng Trung
Tại CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận theo khả năng, trao đổi khi phỏng vấn
- Bảo hiểm và các chính sách khác theo quy định của pháp luật.
- Thưởng, phụ cấp và các phúc lợi khác theo quy định chung của công ty.
- Có cơ chế thăng tiến cho nhân viên xuất sắc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM
