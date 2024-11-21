Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da

- Là cầu nối giữa bộ phận khai thác mẫu và dây chuyền sản xuất của nhà máy.

- Ghi lại quy trình sản xuất của từng mẫu khai thác

- Báo cáo kịp thời tình hình sản xuất mẫu cho người giám sát

- Thực hiện các công việc hỗ trợ chủ quản khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học

- Ngoại ngữ: tiếng trung

- Tin học văn Phòng,

- CV xin việc bằng tiếng Trung

Tại CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo khả năng, trao đổi khi phỏng vấn

- Bảo hiểm và các chính sách khác theo quy định của pháp luật.

- Thưởng, phụ cấp và các phúc lợi khác theo quy định chung của công ty.

- Có cơ chế thăng tiến cho nhân viên xuất sắc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM

