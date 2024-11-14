Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY TNHH TAV làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Bình: KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên lạc với Head Office, nhận các thông tin về đơn hàng bao gồm: đơn đặt hàng, tài liệu kỹ thuật

Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho sản xuất

Phối hợp với Bộ phận mẫu để lên mẫu và sản xuất hàng mẫu

Làm việc với các xưởng sản xuất và các bộ phận liên quan để lên kế hoạch sản xuất

Làm bảng cân đối nguyên phụ liệu. Giải quyết các vấn đề phát sinh do thừa thiếu nguyên phụ liệu

Theo dõi quá trình sản xuất của nhà máy, giải quyết các vấn đề phát sinh, báo cáo tiến độ sản xuất, đảm bảo tiến độ sản xuất kịp thời gian giao hàng

Chuẩn bị cho việc xuất hàng, theo dõi việc xuất hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng tiếng Anh tốt

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc

Có kỹ năng giao tiếp

Khả năng xử lý tình huống linh hoạt

Tại CÔNG TY TNHH TAV Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

BHXH đóng dựa theo mức lương thỏa thuận

Chế độ phúc lợi tốt

Cơ hội phát triển và thăng tiến rộng mở

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với 100% khách hàng đến từ US, EU, Japan

Thường xuyên được đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin