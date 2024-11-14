Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY TNHH TAV làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng May mặc/Dệt may/Da Tại CÔNG TY TNHH TAV
- Thái Bình: KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình
Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương Thỏa thuận
Liên lạc với Head Office, nhận các thông tin về đơn hàng bao gồm: đơn đặt hàng, tài liệu kỹ thuật
Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho sản xuất
Phối hợp với Bộ phận mẫu để lên mẫu và sản xuất hàng mẫu
Làm việc với các xưởng sản xuất và các bộ phận liên quan để lên kế hoạch sản xuất
Làm bảng cân đối nguyên phụ liệu. Giải quyết các vấn đề phát sinh do thừa thiếu nguyên phụ liệu
Theo dõi quá trình sản xuất của nhà máy, giải quyết các vấn đề phát sinh, báo cáo tiến độ sản xuất, đảm bảo tiến độ sản xuất kịp thời gian giao hàng
Chuẩn bị cho việc xuất hàng, theo dõi việc xuất hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc
Có kỹ năng giao tiếp
Khả năng xử lý tình huống linh hoạt
Tại CÔNG TY TNHH TAV Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH đóng dựa theo mức lương thỏa thuận
Chế độ phúc lợi tốt
Cơ hội phát triển và thăng tiến rộng mở
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với 100% khách hàng đến từ US, EU, Japan
Thường xuyên được đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAV
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
