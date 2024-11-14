Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY TNHH TAV làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY TNHH TAV làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TAV
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH TAV

May mặc/Dệt may/Da

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng May mặc/Dệt may/Da Tại CÔNG TY TNHH TAV

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Bình: KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên lạc với Head Office, nhận các thông tin về đơn hàng bao gồm: đơn đặt hàng, tài liệu kỹ thuật
Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho sản xuất
Phối hợp với Bộ phận mẫu để lên mẫu và sản xuất hàng mẫu
Làm việc với các xưởng sản xuất và các bộ phận liên quan để lên kế hoạch sản xuất
Làm bảng cân đối nguyên phụ liệu. Giải quyết các vấn đề phát sinh do thừa thiếu nguyên phụ liệu
Theo dõi quá trình sản xuất của nhà máy, giải quyết các vấn đề phát sinh, báo cáo tiến độ sản xuất, đảm bảo tiến độ sản xuất kịp thời gian giao hàng
Chuẩn bị cho việc xuất hàng, theo dõi việc xuất hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng tiếng Anh tốt
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc
Có kỹ năng giao tiếp
Khả năng xử lý tình huống linh hoạt

Tại CÔNG TY TNHH TAV Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực
BHXH đóng dựa theo mức lương thỏa thuận
Chế độ phúc lợi tốt
Cơ hội phát triển và thăng tiến rộng mở
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với 100% khách hàng đến từ US, EU, Japan
Thường xuyên được đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TAV

CÔNG TY TNHH TAV

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 4 đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Thành Phố Thái Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

