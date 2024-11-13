Tuyển May mặc/Dệt may/Da Công ty TNHH Anmac Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Công ty TNHH Anmac Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH Anmac Việt Nam

May mặc/Dệt may/Da

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng May mặc/Dệt may/Da Tại Công ty TNHH Anmac Việt Nam

Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 248 Phạm Văn Hai, phường 5, Tân Bình

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương Từ 9 Triệu

- Kiểm tra các công đoạn trong quá trình sản xuất: cắt, in, thêu, may để phát hiện kịp thời các lỗi phát sinh và khắc phục.
- Kiểm tra hàng thành phẩm về ủi, khuy, nút, chỉ may đã đạt yêu cầu chưa.
- Chấp nhận hoặc từ chối hàng thành phẩm đạt / không đạt chất lượng.
- Kiểm tra việc đóng gói hàng hóa theo đúng quy định, tránh việc nhầm lẫn số lượng hàng hóa khi xuất đi.
- Lập biên bản QC theo đúng quy định.
-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo máy may công nghiệp
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Có khả năng tư duy logic, Chủ động, linh hoạt trong các tình huống phát sinh.
- Giao tiếp tốt, năm bắt tốt tâm lý.
- Có trách nhiệm trong công việc, tinh thần xây dựng mội trường làm việc đoàn kết.
- Sử dụng thành thạo máy tính Word, Excel, Google Drive....
- Nữ, Tuổi: ≥26 tuổi

Tại Công ty TNHH Anmac Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương từ 9.000.000đ-12.000.000đ tùy theo kinh nghiệm
2. Thời gian thử việc 01 tháng
3. Thời gian trả lương: Từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng
4. Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 – Thứ 7 : 08h00 – 17h30
5. Phụ cấp ăn trưa : 30.000/ngày
6. Phụ cấp điện thoại: 150.000đ/tháng.
7. Được tham gia BHXH sau khi ký hđ chính thức
8. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: Sinh nhật, lễ, tết, du lịch.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Anmac Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Anmac Việt Nam

Công ty TNHH Anmac Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 7 ngõ 316 phố Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

