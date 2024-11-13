Tuyển May mặc/Dệt may/Da Công ty TNHH Anmac Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 248 Phạm Văn Hai, phường 5, Tân Bình

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương Từ 9 Triệu

- Kiểm tra các công đoạn trong quá trình sản xuất: cắt, in, thêu, may để phát hiện kịp thời các lỗi phát sinh và khắc phục.

- Kiểm tra hàng thành phẩm về ủi, khuy, nút, chỉ may đã đạt yêu cầu chưa.

- Chấp nhận hoặc từ chối hàng thành phẩm đạt / không đạt chất lượng.

- Kiểm tra việc đóng gói hàng hóa theo đúng quy định, tránh việc nhầm lẫn số lượng hàng hóa khi xuất đi.

- Lập biên bản QC theo đúng quy định.

-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo máy may công nghiệp

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Có khả năng tư duy logic, Chủ động, linh hoạt trong các tình huống phát sinh.

- Giao tiếp tốt, năm bắt tốt tâm lý.

- Có trách nhiệm trong công việc, tinh thần xây dựng mội trường làm việc đoàn kết.

- Sử dụng thành thạo máy tính Word, Excel, Google Drive....

- Nữ, Tuổi: ≥26 tuổi

Tại Công ty TNHH Anmac Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương từ 9.000.000đ-12.000.000đ tùy theo kinh nghiệm

2. Thời gian thử việc 01 tháng

3. Thời gian trả lương: Từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng

4. Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 – Thứ 7 : 08h00 – 17h30

5. Phụ cấp ăn trưa : 30.000/ngày

6. Phụ cấp điện thoại: 150.000đ/tháng.

7. Được tham gia BHXH sau khi ký hđ chính thức

8. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: Sinh nhật, lễ, tết, du lịch.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Anmac Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin