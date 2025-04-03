Tuyển Luật sư CÔNG TY CỔ PHẦN SMILETECH CÔNG NGHỆ SỐ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SMILETECH CÔNG NGHỆ SỐ
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Luật sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMILETECH CÔNG NGHỆ SỐ

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 3.B1 Ngõ 40 Đường Xuân La, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

- Hồ Chí Minh, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Nghiên cứu, phân tích các văn bản pháp luật, hồ sơ và tài liệu liên quan đến lĩnh vực pháp lý chuyên môn.
Soạn thảo các văn bản pháp lý, bao gồm hợp đồng, đơn từ và các tài liệu pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
Tư vấn pháp luật cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chuyên môn, hỗ trợ giải quyết vướng mắc pháp lý
Đại diện cho khách hàng trong các cuộc họp, thương lượng, hòa giải và tố tụng khi cần thiết.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.
Tham gia các buổi đào tạo, hội thảo chuyên ngành nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức pháp luật.
Quản lý, lưu trữ hồ sơ và tài liệu pháp lý một cách khoa học, bảo mật và dễ tra cứu.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật (Luật Kinh tế, Luật Dân sự, Luật Hình sự, hoặc các chuyên ngành luật liên quan).
Có chứng chỉ hành nghề luật sư do Đoàn Luật sư cấp.
Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn pháp lý hoặc tại các công ty luật, văn phòng luật sư ( Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn pháp luật doanh nghiệp, thương mại)
Thành thạo tiếng Anh, giao tiếp tốt, đọc hiểu và soạn các văn bản pháp lý bằng tiếng Anh thành thạo
Am hiểu hệ thống pháp luật Việt Nam, đặc biệt là các quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, hợp đồng, lao động, và sở hữu trí tuệ.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.
Có khả năng làm việc ngoài giờ trong các trường hợp phát sinh công việc đột xuất.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMILETECH CÔNG NGHỆ SỐ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng dự án.
Xét tăng lương định kỳ hàng năm.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
Nghỉ phép năm và các ngày lễ, Tết theo luật.
Đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm, cơ hội thăng tiến.
Phụ cấp xăng xe, điện thoại, công tác phí (nếu có).
Du lịch, team building, quà tặng vào dịp lễ, Tết, sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMILETECH CÔNG NGHỆ SỐ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 3-B1, Ngõ 40 Xuân La, đường Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

