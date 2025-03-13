Tuyển Luật sư Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật sư Tại Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng
- Đà Nẵng: Tòa nhà Alpha, Khu đô thị công nghệ FPT, Phường Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc:
• Thực hiện công việc giảng dạy các môn chuyên ngành theo sự phân công của chủ nhiệm bộ môn
• Thực hiện nghiêm túc các công việc thuộc thẩm quyền của giảng viên trong việc quản lý lớp học, coi thi, chấm thi, sử dụng tài nguyên theo quy định
• Phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên bộ môn (Workshop, Seminar, Talkshow,...)
• Triển khai các dự án hợp tác với doanh nghiệp, khởi nghiệp trong sinh viên
• Nghiên cứu khoa học, hỗ trợ biên soạn, phát triển chương trình và các hoạt động chuyên môn phối hợp khác
• Nghiên cứu các môn chuyên ngành trong lĩnh vực Kinh tế quốc tế, Thương mại quốc tế, Quản trị học, Luật và Đạo đức kinh doanh, Luật kinh doanh quốc tế, Luật sở hữu trí tuệ, và các môn khác có liên quan theo sự phân công của chủ nhiệm bộ môn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Tiến sĩ/Thạc sĩ trở lên chuyên ngành liên quan Luật và Kinh tế quốc tế
• Giảng dạy bằng tiếng anh
• Có trách nhiệm, nhiệt tình, tuân thủ kỷ luật (abide by the discipline) sẵn sàng tiếp thu cái mới và thay đổi để hoàn thiện chính mình (Improvement yourself)
Tại Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Education Đà Nẵng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
