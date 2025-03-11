Tuyển Thư ký văn phòng luật sư/Thư ký pháp lý Công ty Luật TNHH Đô Lộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

[HÀ NỘI] TUYỂN THỰC TẬP SINH PHÁP LÝ

Doloc Lawyers LLC - Công ty luật TNHH Đô Lộc, trụ sở tại Hà Nội, chuyên lĩnh vực tư vấn, đầu tư, lao động, doanh nghiệp tuyển dụng

1. Địa điểm làm việc: số 33 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

2. Mô tả công việc:

- Thực hiện nghiên cứu pháp lý và phân tích hồ sơ vụ việc;

- Soạn thảo các loại văn bản pháp lý, đơn thư, công văn;

- Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của luật sư.

3. Quyền lợi công việc:

- Có điều kiện tiếp xúc và làm quen với môi trường pháp lý quốc tế.

- Có điều kiện học hỏi kinh nghiệm và kỹ năng hành nghề.

- Được hỗ trợ tài liệu viết báo cáo thực tập và đóng dấu mộc thực tập.

- Phụ cấp 2.000.000 triệu đồng (sẽ tăng phụ cấp khi thực tập vào các tháng tiếp theo lần lượt: 3 triệu, 4 triệu)

- Được đào tạo để lên nhân viên chính thức

4. Thời gian thực tập:

- Thực tập fulltime: Từ thứ hai đến thứ bảy (Sáng từ 8h – 12h; Chiều từ 13h30 - 17h30).

5. Ứng tuyển

- Ứng viên gửi hồ sơ về địa chỉ email: [email protected]