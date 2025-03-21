Tuyển Luật sư Thư Viện Pháp Luật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chúng tôi đang đẩy mạnh phát triển kênh Tiktok về Pháp luật, nhà đất.

Với mong muốn có thêm nhiều nhân tố mới trong cách dựng, cùng nhau trao đổi và tiến bộ, chúng tôi xin gửi lời mời đến quý đồng nghiệp tương lai:

Mô tả công việc

- Tham gia xây dựng ý tưởng, chủ động lên kế hoạch, hỗ trợ kịch bản (nếu có thể);

- Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 video hoàn chỉnh;

- Sáng tạo các nội dung, cách dựng video mới theo trend.