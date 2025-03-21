Tuyển Luật sư Thư Viện Pháp Luật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Luật sư Thư Viện Pháp Luật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Thư Viện Pháp Luật
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Thư Viện Pháp Luật

Luật sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật sư Tại Thư Viện Pháp Luật

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Chúng tôi đang đẩy mạnh phát triển kênh Tiktok về Pháp luật, nhà đất.
Với mong muốn có thêm nhiều nhân tố mới trong cách dựng, cùng nhau trao đổi và tiến bộ, chúng tôi xin gửi lời mời đến quý đồng nghiệp tương lai:
Mô tả công việc
- Tham gia xây dựng ý tưởng, chủ động lên kế hoạch, hỗ trợ kịch bản (nếu có thể);
- Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 video hoàn chỉnh;
- Sáng tạo các nội dung, cách dựng video mới theo trend.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm quay, dựng video TikTok, YouTube;
- Có khả năng dựng video nhanh, chất lượng tốt; Cách dựng video đa dạng, thường xuyên đổi mới thu hút người dùng;
- Có trí tưởng tượng phong phú, sáng tạo;
- Sử dụng thành thạo Adobe Premiere, Photoshop/illustrator (căn bản chỉnh sửa file), thành thạo After Effects (hoặc phần mềm tương đương) là lợi thế;

Tại Thư Viện Pháp Luật Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thư Viện Pháp Luật

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Thư Viện Pháp Luật

Thư Viện Pháp Luật

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 17 Nguyễn Gia Thiều, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

