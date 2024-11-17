Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, tòa N03 - T5 Ngoại Giao Đoàn, Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Đối tác nhân sự (HRBP) Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Đóng vai trò là "partner" với các bộ phận để thấu hiểu mục tiêu nhu cầu nguồn lực của các bộ phận để đưa ra các tư vấn và giải pháp tuyển dụng cho đơn vị.

Rà soát định biên, lên kế hoạch nguồn lực và đảm bảo nguồn lực cho bộ phận

Cộng tác cùng Trưởng Bộ phận trong hoạt động quản lý/ thúc đẩy hiệu suất nhân sự của các đơn vị phụ trách (trong đó HRBP hỗ trợ các trưởng đơn vị quản lý kết quả hoàn thành nhiệm vụ của CBCNV, cảnh báo các trường hợp hiệu suất thấp, lập kế hoạch phát triển nhân sự)

Quản lý quy trình tuyển dụng và tiếp nhận nhân sự mới đảm bảo việc vận hành các quy trình trơn chu, và trải nghiệm ứng viên hiệu quả.

Quản lý nguồn lực In - Out để thay đổi/ cập nhật/đáp ứng kế hoạch lao động kịp thời; đồng thời trao đổi chặt chẽ trong bộ phận HCNS và các Trưởng BP để cải thiện các vấn đề chung.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu rõ nhu cầu kinh doanh: làm việc chặt chẽ với các bộ phận để nắm bắt sâu sắc mục tiêu, chiến lược và nhu cầu nguồn lực của từng đơn vị, từ đó đưa ra các giải pháp tuyển dụng phù hợp và hiệu quả.

Kỹ năng tư vấn và xây dựng mối quan hệ: tư vấn cho các bộ phận về các vấn đề liên quan đến tuyển dụng, xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác với các bộ phận, đặc biệt là các trưởng đơn vị.

Kiến thức về quy trình tuyển dụng: am hiểu sâu sắc về các quy trình tuyển dụng, từ khâu lên kế hoạch, tìm kiếm ứng viên, phỏng vấn, đánh giá đến onboarding.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Ứng viên cần có khả năng phân tích dữ liệu, nhận diện các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực và đưa ra các giải pháp hiệu quả.

Kỹ năng phát triển nhân sự: có kiến thức về phát triển sự nghiệp, đánh giá hiệu suất, xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân sự.

Kỹ năng quản lý dự án: có khả năng quản lý các dự án tuyển dụng, đảm bảo các dự án được triển khai đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình: Ứng viên cần có khả năng giao tiếp hiệu quả với các cấp quản lý, nhân viên và các bên liên quan.

Tiếng Anh giao tiếp tốt để có thể tiếp nhận các dự án tuyển dụng Global

Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh; Chế độ Nghỉ và Thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (Tết dương lịch, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc Khánh, Tết âm lịch )

Quà mừng Sinh nhật, trung thu,Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ...;

Thưởng tết theo hoạt động kinh doanh của công ty

Phúc lợi: nghỉ mát, trợ cấp Kết hôn, Ốm đau, Thai sản...;

Chế độ Bảo hiểm Xã hội theo Luật định;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo;

Cơ hội thăng tiến và được đào tạo phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin