Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đối tác nhân sự (HRBP) Tại CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
- Hà Nội: 148 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Đối tác nhân sự (HRBP) Với Mức Lương Từ 1 Triệu
- Hỗ trợ các công việc Phát triển đối tác nhân sự: Tìm kiếm thông tin tuyển dụng của các công ty phù hợp với khả năng của học viên đang theo học/đã tốt nghiệp tại trung tâm
- Phối hợp với bộ phận Hỗ trợ việc làm tổng hợp, phân tích dữ liệu về nhu cầu tuyển dụng các ngành nghề được đào tạo tại trung tâm
- Thời gian làm việc: linh hoạt theo lịch cá nhân, có thể làm việc online, cần có mặt tại văn phòng tối thiểu 2 buổi/tuần.
- Có hỗ trợ dấu thực tập và cung cấp thiết bị phục vụ cho công việc.
- Địa điểm làm việc: 148 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.
Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Muốn được học hỏi, nâng cao kinh nghiệm và trải nghiệm về lĩnh vực Tuyển dụng, Phát triển quan hệ đối tác
- Có tinh thần trách nhiệm công việc cao, nhiệt tình trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
,000,000 VND
Được đào tạo bài bản về các quy trình Marketing và phát triển truyền thông doanh nghiệp.
Miễn phí gửi xe.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
