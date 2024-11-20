Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 Triệu

Mức lương Từ 1 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 148 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Đối tác nhân sự (HRBP) Với Mức Lương Từ 1 Triệu

- Hỗ trợ các công việc Phát triển đối tác nhân sự: Tìm kiếm thông tin tuyển dụng của các công ty phù hợp với khả năng của học viên đang theo học/đã tốt nghiệp tại trung tâm

- Phối hợp với bộ phận Hỗ trợ việc làm tổng hợp, phân tích dữ liệu về nhu cầu tuyển dụng các ngành nghề được đào tạo tại trung tâm

- Thời gian làm việc: linh hoạt theo lịch cá nhân, có thể làm việc online, cần có mặt tại văn phòng tối thiểu 2 buổi/tuần.

- Có hỗ trợ dấu thực tập và cung cấp thiết bị phục vụ cho công việc.

- Địa điểm làm việc: 148 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, ưu tiên sinh viên năm 3-4 hoặc sắp tốt nghiệp.

- Muốn được học hỏi, nâng cao kinh nghiệm và trải nghiệm về lĩnh vực Tuyển dụng, Phát triển quan hệ đối tác

- Có tinh thần trách nhiệm công việc cao, nhiệt tình trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí đi lại: 1,000,000 VND/tháng.

Được đào tạo bài bản về các quy trình Marketing và phát triển truyền thông doanh nghiệp.

Miễn phí gửi xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM

