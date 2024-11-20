Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 Triệu

CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM

Đối tác nhân sự (HRBP)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đối tác nhân sự (HRBP) Tại CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM

Mức lương
Từ 1 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 148 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Đối tác nhân sự (HRBP) Với Mức Lương Từ 1 Triệu

- Hỗ trợ các công việc Phát triển đối tác nhân sự: Tìm kiếm thông tin tuyển dụng của các công ty phù hợp với khả năng của học viên đang theo học/đã tốt nghiệp tại trung tâm
- Phối hợp với bộ phận Hỗ trợ việc làm tổng hợp, phân tích dữ liệu về nhu cầu tuyển dụng các ngành nghề được đào tạo tại trung tâm
- Thời gian làm việc: linh hoạt theo lịch cá nhân, có thể làm việc online, cần có mặt tại văn phòng tối thiểu 2 buổi/tuần.
- Có hỗ trợ dấu thực tập và cung cấp thiết bị phục vụ cho công việc.
- Địa điểm làm việc: 148 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, ưu tiên sinh viên năm 3-4 hoặc sắp tốt nghiệp.
- Muốn được học hỏi, nâng cao kinh nghiệm và trải nghiệm về lĩnh vực Tuyển dụng, Phát triển quan hệ đối tác
- Có tinh thần trách nhiệm công việc cao, nhiệt tình trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí đi lại: 1,000,000 VND/tháng.
,000,000 VND
Được đào tạo bài bản về các quy trình Marketing và phát triển truyền thông doanh nghiệp.
Miễn phí gửi xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1,2,3,4 tòa Gold Future, số 148 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

