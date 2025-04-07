Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC làm việc tại Nghệ An thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Xóm 6A, Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất

Lập Kế hoạch sản xuất của Nhà máy và tổ chức triển khai, đảm bảo đạt số lượng, chất lượng, tiến độ và năng suất của Nhà máy nhằm đáp ứng Chiến lược Công ty, hoạt động Kinh doanh của Công ty giao theo Năm/quý/tháng.

Giám sát hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch sản xuất để đảm bảo số lượng, chất lượng, tiến độ. Đồng thời thiết lập các phương pháp cải tiến trong quá trình sản xuất, trang bị máy móc, thiết bị vật tư,...để đảm bảo hoạt động sản xuất đáp ứng tình hình kinh doanh của Công ty.

Xây dựng hệ thống tài liệu quản trị vận hành Khối Sản xuất và tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và chỉnh sửa, cải tiến hệ thống tài liệu cho phù hợp tình hình thực tế đáp ứng hoạt động sản xuất của Công ty

Xây dựng, kiểm soát giá vốn, ngân sách sản xuất nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất hiệu quả; Xây dựng, kiểm soát các Chi phí sản xuất không hợp lý trong việc quản lý, sử dụng các nguồn lực phụ vụ sản xuất của Nhà máy, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động sản xuất của Nhà máy

Quản lý, phát triển, duy trì nhân sự Khối Sản xuất nhằm đảm bảo sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả và đạt mục tiêu sản xuất Công ty giao theo từng giai đoạn.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Ngoại thương hoặc các chuyên ngành có liên quan khác

Kỹ năng sử dụng Tin học văn phòng thành thạo

Sử dụng Tiếng Anh cơ bản trong công việc

Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm liên tục tại vị trí tương đương hoặc Giám đốc Sản xuất và đã làm việc tại mô hình sản xuất với quy mô Nhà máy sản xuất từ 400 nhân sự trở lên. Ưu tiên Ứng viên có kinh nghiệm tại các Công ty sản xuất về ngành nhựa tương ứng với ngành nghề kinh doanh của Công ty

Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 25-40 triệu ( thoả thuận theo năng lực khi tham gia phỏng vấn)

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.

Xét tăng lương 1 năm / lần.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi, phát triển năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Chế độ ngày nghỉ, lễ tết, BHXH, Hỗ trợ ăn ca, Quà cưới, Sinh nhật, thưởng Lễ, Tết, v.v., các chế độ khác được công ty thực hiện theo luật lao động Việt Nam

