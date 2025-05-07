Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIKOSAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIKOSAN
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIKOSAN

Giám đốc sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc sản xuất Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIKOSAN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu công nghiệp CEO01, Phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu cho Ban Giám đốc Công ty các vấn đề liên quan đến sản xuất, chủ trì: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, điều hành sản xuất nhà máy đảm bảo sản lượng, chất lượng theo yêu cầu kinh doanh của Công ty.
Đề xuất, tham mưu phương án cải tiến sản xuất theo hướng tăng năng suất, giảm chi phí và điều hành biện pháp sản xuất hiệu quả.
Xây dựng và hoàn thiện quy trình sản xuất, định mức sản xuất theo đặc thù nhà máy.
Kiểm tra, giám sát việc triển khai kế hoạch sản xuất của nhà máy.
Đo lường và đánh giá hiệu quả việc sử dụng nguồn lực để ổn định sản xuất.
Trực tiếp quản lý và điều hành toàn bộ khối sản xuất đạt hiệu quả, tăng năng suất, đoàn kết, gắn bó.
Thường xuyên đánh giá hiện trạng nhà máy đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, PCCC, môi trường sản xuất...
Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho giám đốc nhà máy.
Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện công việc được giao và công việc liên quan.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Định kỳ hằng tháng báo cáo hoạt động nhà máy cho Ban Giám Đốc theo quy định của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 35-45
Giới tính: Nam
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành QTKD hoặc các ngành có liên quan
Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 5 năm ở vị trí tương đương và hơn 3 năm công tác tại Công ty Sản Xuất
Kỹ năng:
Phẩm chất cá nhân khác: Có thương hiệu cá nhân tốt, linh hoạt, chủ động, trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc. Là người tinh tế, kiên nhẫn, quyết đoán và nhạy bén trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIKOSAN Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.
Thưởng lễ tết theo quy chế của công ty.
Thưởng chuyên cần năm, chuyên cần tháng.
Lương thoả thuận từ 25 triệu (Lương thoả thuận khi phỏng vấn)
Chế độ đãi ngộ riêng.
Cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIKOSAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIKOSAN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIKOSAN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

