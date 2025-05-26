Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Ngày đăng tuyển: 26/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2025
Giám đốc sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc sản xuất Tại Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 81 Trần Mai Ninh, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất tại nhà máy (từ kế hoạch – kỹ thuật – QA – tổ chuyền).
• Đảm bảo sản phẩm đạt đúng chất lượng, tiến độ, và năng suất theo yêu cầu.
• Xây dựng, triển khai và giám sát quy trình sản xuất chuẩn (SOP).
• Quản lý và phát triển đội ngũ công nhân, tổ trưởng, trưởng chuyền.
• Tối ưu hóa chi phí sản xuất, giảm hao hụt, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu.
• Phối hợp với các phòng ban (Kinh doanh – Thiết kế – KCS – Mua hàng) để thực hiện đơn hàng hiệu quả.
• Đề xuất giải pháp cải tiến quy trình sản xuất và ứng dụng công nghệ, tự động hóa phù hợp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên ngành Công nghệ May hoặc Quản lý Công nghiệp.
• Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất may mặc, trong đó ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý cấp cao.
• Am hiểu kỹ thuật may, quản lý chuyền, định mức, quy trình QA/QC.
• Kỹ năng lãnh đạo, đào tạo, điều hành và ra quyết định nhanh, chính xác.
• Chính trực, quyết đoán, chịu áp lực tốt và cam kết cao trong công việc.

Tại Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + Thưởng hiệu quả sản xuất + Thưởng vượt KPI.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, đề cao tinh thần trách nhiệm và sáng tạo.
• Cơ hội thăng tiến và được tham gia xây dựng định hướng sản xuất cho toàn công ty.
• Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ, phúc lợi lễ tết, du lịch hằng năm.
• Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 81 Trần Mai Ninh, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

