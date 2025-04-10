Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty Cổ Phần Bao bì Á Châu làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Long An: Cụm Công nghiệp nhựa Đức Hòa Hạ, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch sản xuất hàng tháng/quý/năm, đảm bảo đáp ứng đơn đặt hàng và -mục tiêu kinh doanh.

Giám sát quy trình sản xuất từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

Tối ưu hóa công suất máy móc, nhân lực và vật tư để giảm chi phí, nâng cao năng suất.

Tuyển dụng, đào tạo và đánh giá hiệu suất nhân viên sản xuất

Xây dựng văn hóa làm việc an toàn, kỷ luật và sáng tạo.

Phối hợp với phòng Kinh doanh, phòng QA/QC để đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn (ISO, quy định khách hàng, v.v.)

Tuân thủ quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy (PCCC) và bảo vệ

Theo dõi ngân sách sản xuất, đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí (nguyên liệu, điện năng, nhân công).

Ứng dụng công nghệ/giải pháp mới (Automation, Lean Manufacturing, Kaizen, 5S) để nâng cao hiệu quả.

Báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất, sự cố và đề xuất khắc phục. - Làm việc với các phòng ban liên quan (Kinh doanh, Kế toán, Kho vận) để giải quyết vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 40 trở lên, Giới tính nam

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ khí, Công nghệ , Quản trị sản xuất hoặc liên quan.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm ở vị trí quản lý sản xuất (ưu tiên ngành giấy, bao bì).

Thành thạo phần mềm quản lý sản xuất (ERP)

Ưu tiên ứng viên am hiểu công nghệ sản xuất ống giấy, bao bì giấy (quy trình cuốn, cắt, gia công)

Kỹ năng lãnh đạo, giải quyết vấn đề và giao tiếp.

Chịu được áp lực cao, làm việc tại nhà máy.

Tại Công ty Cổ Phần Bao bì Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH theo luật định

Các chế độ chính sách khác của công ty

Lương, thưởng hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Bao bì Á Châu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin