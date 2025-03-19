Tuyển Giám đốc sản xuất Alliance Construction & Fine Furniture làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Alliance Construction & Fine Furniture
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Giám đốc sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc sản xuất Tại Alliance Construction & Fine Furniture

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An: Nhà máy Công ty TNHH Xây dựng và Nội Thất cao cấp Alliance, lô 21 đường 15B, Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên kế hoạch về nhân lực, vật lực và tiến độ sản xuất để đảm bảo giao hàng đúng thời hạn và chất lượng theo yêu cầu của khách hàng.
- Kiểm soát và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất để đạt được mục tiêu mong đợi về giao hàng và chất lượng.
- Giám sát các quy trình sản xuất để đảm bảo chúng diễn ra suôn sẻ; điều chỉnh lịch trình khi cần thiết, đảm bảo các SOP được áp dụng đúng cách tại nơi sản xuất.
- Làm việc với các phòng ban liên quan để tìm giải pháp cho các vấn đề sản xuất bất ngờ.
- Nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm thiểu việc làm lại, duy trì thời gian làm thêm ở mức chấp nhận được.
- Chủ yếu phụ trách và duy trì HSE, phòng cháy chữa cháy của công ty.
- Thúc đẩy và kiểm soát lực lượng lao động theo yêu cầu. Đảm bảo các quy định của công ty được thực hiện nghiêm ngặt tại nơi sản xuất. Phối hợp với Phòng Nhân sự về tuyển dụng nhân lực cho sản xuất, đánh giá hiệu suất của cấp dưới.
- Phối hợp với Phòng Nhân sự tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng mềm và nâng cao năng lực chuyên môn cho các Giám sát viên.
- Tổ chức các quy trình phòng ban và hướng dẫn công việc cho nhân viên phòng ban.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động hàng ngày
- Báo cáo tiến độ thực hiện đơn hàng hàng ngày cho Ban Giám đốc.
- Các nhiệm vụ khác được giao bởi Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Alliance Construction & Fine Furniture Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alliance Construction & Fine Furniture

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Alliance Construction & Fine Furniture

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 56 - 58 Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

