Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 93/6E, Ấp 6, xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Lập kế hoạch và giám sát quá trình sản xuất, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, tiến độ và chi phí.

Quản lý và điều phối hoạt động của đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên trong nhà máy.

Kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra, phát hiện và xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất.

Đề xuất và thực hiện các biện pháp cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả và năng suất.

Phối hợp với các bộ phận khác (như thiết kế, mua hàng, bán hàng) để đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra trơn tru.

Quản lý và tối ưu hóa việc sử dụng nguyên vật liệu, máy móc thiết bị.

Thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất, năng suất, chất lượng sản phẩm.

Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động và môi trường trong quá trình sản xuất.

Điều hành công tác an ninh, an toàn, vệ sinh lao động, sức khỏe, môi trường, PCCC, 5S, Kaizen, ISO tại Nhà máy.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật hoặc quản lý sản xuất.

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí giám sát hoặc quản lý sản xuất trong lĩnh vực Nội thất.

Hiểu biết sâu rộng về quy trình sản xuất, quản lý chất lượng và an toàn lao động.

Kỹ năng quản lý đội nhóm, giao tiếp và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Khả năng phân tích dữ liệu, lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm

Thưởng doanh thu 6 tháng/ lần

Thưởng các ngày lễ, tết: 1/1, 8/3, 10/3, 30/4, 1/5, 2/9… , sinh nhật

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bao hiểm thất nghiệp theo quy định

Bảo hiểm sức khỏe PVI

Được hỗ trợ xe trong quá trình di chuyển công việc

Các chương trình nội bộ: học bổng chắp ước mơ cho con CBNV có thành tích học tập cao, trung thu….

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cơ hội phát triển.

