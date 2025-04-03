Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 35 Triệu

Công ty Cổ Phần Lamer
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Giám đốc sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc sản xuất Tại Công ty Cổ Phần Lamer

Mức lương
28 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thôn An Cổ, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, TP Nam Định, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương 28 - 35 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai công việc bộ phận kỹ thuật (May mẫu, Ra mẫu, nhảy size đi sơ đồ)
Lập kế hoạch và triển khai công việc bộ phận sản xuất (Kế hoạch, sản xuất, KCS)
Lập kế hoạch chi phí tháng/quý/ năm hoạt động 2 bộ phận
Điều hành và đánh giá hoạt động 2 bộ phận: Xây dựng bộ máy nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh; Xây dựng dòng công việc Bộ phận Kỹ thuật - Sản xuất; Tuyển dụng, đào tạo, Thiết kế công việc, Xây dựng bộ đánh giá KPI/ASK; Đánh giá năng lực của nhân viên, Lương thưởng,; Đánh giá năng lực sản xuất của nhà máy, các đơn vị gia công để xác định được kế hoạch hoàn thiện từng mã hàng.
Điều hành công việc hoạt động 2 bộ phận: Đảm bảo tiến độ, chất lượng, định biên giá thành sản xuất, kiểm soát chi phí.
Xây dựng hệ thống quy trình, xây dựng định mức thời gian sản xuất mã hàng. Ứng dụng chuyển đổi số vào tối ưu năng suất, chất lượng; Quản lý thông tin.

Với Mức Lương 28 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm và 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Kiến thức: Hiểu sâu sắc về ngành nghề kinh doanh, quy trình sản xuất, các phần mềm liên quan đến may mặc
Kỹ năng: Lập, triển khai và giám sát thực hiện kế hoạch, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng lập báo cáo; Làm việc độc lập và theo nhóm, quan hệ xã hội tốt, khả năng tư duy logic, phân tích và tổng hợp số liệu
Khả năng lãnh đạo và kinh nghiệm quản lý tốt.

Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 28 - 35 triệu
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ /tết, lương tháng 13 và chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, đào tạo, thưởng KPI, Thưởng hiệu quả công việc (OKR), thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ý kiến sáng kiến, thưởng thành tích vượt trội, thưởng cống hiến, Chính sách mua hàng nội bộ
Chính sách hỗ trợ 50% phí nhà ở chung cư mini, homestay của hệ thống
Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc chuyên nghiệp

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 3/71, Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

