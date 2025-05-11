Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 50 Triệu

Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Giám đốc sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc sản xuất Tại Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý

Mức lương
40 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: A11/26A Nguyễn Cửu Phú, Ấp 1, Xã Tân Kiên, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

Tóm tắt trách nhiệm:
Giám Đốc Sản Xuất Nhà Máy là người chịu trách nhiệm đảm bảo quy trình sản xuất diễn ra suôn sẻ, hiệu quả và đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm
Công việc chính:
1. Quản lý và tối ưu hóa quy trình sản xuất
- Xây dựng, giám sát và cải tiến quy trình sản xuất để đảm bảo năng suất và chất lượng.
- Kiểm soát hiệu suất dây chuyền sản xuất và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả.
2. Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
- Đảm bảo tất cả sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm (HACCP, ISO 22000, GMP...).
- Phối hợp với bộ phận kiểm soát chất lượng (QA/QC) để duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm.
3. Quản lý nhân sự và đào tạo
- Tuyển dụng, đào tạo và giám sát đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên sản xuất.
- Xây dựng quy trình làm việc, đánh giá hiệu suất và tạo động lực cho nhân viên.
4. Quản lý nguyên liệu và chi phí sản xuất
- Kiểm soát chi phí sản xuất, tối ưu hóa nguyên vật liệu để giảm hao phí.
- Phối hợp với bộ phận mua hàng để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu ổn định, đạt chuẩn.
5. Đảm bảo tuân thủ quy định pháp lý
- Tuân thủ các quy định của nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, lao động và môi trường.
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến thanh tra, kiểm tra từ cơ quan chức năng.
6. Phát triển sản phẩm và đổi mới công nghệ
- Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường.
- Ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất để tăng tính cạnh tranh.
7. Xây dựng kế hoạch sản xuất và báo cáo
- Lập kế hoạch sản xuất theo đơn hàng, dự báo nhu cầu và điều chỉnh sản lượng hợp lý.
- Báo cáo tình hình sản xuất, hiệu suất và đề xuất giải pháp cải tiến lên ban lãnh đạo.
Nhà máy làm việc: A11/26A Nguyễn Cửu Phú, Ấp 1, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các doanh nghiệp sản xuất gia vị nước sốt, chế biến thủy sản, ….
- Tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật điều khiển – tự động hóa/Cơ khí, sinh học, công nghệ thực phẩm..
- Am hiểu ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống
- Am hiểu các luật định liên quan trong việc vận hành nhà máy lĩnh vực sản xuất chế biến thực phẩm.
- Am hiểu GMP/OPRP; SSOP; ISO; HACCP. Nắm chắc các quy định của Bộ Y tế trong sản xuất thực phẩm
- Nắm vững các quy trình, tiêu chuẩn và các quy định của nhà máy sản xuất

Tại Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, các chế độ theo luật định, thưởng cuối năm, team building, du lịch hàng năm, gala YEP..
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến
- Hỗ trợ đồ ăn nhẹ (trà, cafe, bánh, kẹo,...) trong giờ làm việc
- Công cụ làm việc (desktop/laptop..) công ty cung cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty cổ phần ẩm thực Thiên Lý

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 74 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Hưng, Q.7, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

