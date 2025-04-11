Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty Cổ Phần Nhôm Đô Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc sản xuất Tại Công Ty Cổ Phần Nhôm Đô Thành
- Hà Nội: KCN Phú Thị
- Gia Lâm
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương Đến 3,000 USD
• Điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất của nhà máy theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.
• Quản lý các phân xưởng sản xuất Đùn ép, Mạ, Gia công và các bộ phận phụ trợ phục vụ cho quá trình sản xuất.
• Tham mưu cho Ban giám đốc trong lĩnh vực sản xuất và kiểm soát quá trình tạo ra sản phẩm chất lượng tốt đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
• Quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ chất lượng hàng hóa đầu vào và đầu ra của sản phẩm, đảm bảo việc tuân thủ thực hiện đúng quy trình ISO trong quá trình triển khai công việc, hoạt động sản xuất.
• Chủ trì các hoạt động sáng chế, cải tiến, các chương trình 5S, KPI... nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.
• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc.
Với Mức Lương Đến 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Am hiểu về lĩnh vực sản xuất nhôm: đùn ép, mạ, cắt- đột dập...
• Bắt buộc: Ứng viên có kinh nghiệm hoặc vai trò vị trí tương đương ít nhất 3 năm trong các công ty sản xuất nhôm, Công Nghệ Mạ/kim Loại.... có quy mô nhân sự từ 500-700 người.
Bắt buộc
nhôm, Công Nghệ Mạ/kim Loại....
• Đam mê làm việc, tư duy sáng tạo.
Tại Công Ty Cổ Phần Nhôm Đô Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhôm Đô Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
