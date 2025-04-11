Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty Cổ Phần Nhôm Đô Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3,000 USD

Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty Cổ Phần Nhôm Đô Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3,000 USD

Công Ty Cổ Phần Nhôm Đô Thành
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Công Ty Cổ Phần Nhôm Đô Thành

Giám đốc sản xuất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc sản xuất Tại Công Ty Cổ Phần Nhôm Đô Thành

Mức lương
Đến 3,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KCN Phú Thị

- Gia Lâm

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương Đến 3,000 USD

• Điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất của nhà máy theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.
• Quản lý các phân xưởng sản xuất Đùn ép, Mạ, Gia công và các bộ phận phụ trợ phục vụ cho quá trình sản xuất.
• Tham mưu cho Ban giám đốc trong lĩnh vực sản xuất và kiểm soát quá trình tạo ra sản phẩm chất lượng tốt đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
• Quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ chất lượng hàng hóa đầu vào và đầu ra của sản phẩm, đảm bảo việc tuân thủ thực hiện đúng quy trình ISO trong quá trình triển khai công việc, hoạt động sản xuất.
• Chủ trì các hoạt động sáng chế, cải tiến, các chương trình 5S, KPI... nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.
• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc.

Với Mức Lương Đến 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam, tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Cơ khí, hóa chất, kỹ thuật, điện, kinh tế, cán kim loại....
• Am hiểu về lĩnh vực sản xuất nhôm: đùn ép, mạ, cắt- đột dập...
• Bắt buộc: Ứng viên có kinh nghiệm hoặc vai trò vị trí tương đương ít nhất 3 năm trong các công ty sản xuất nhôm, Công Nghệ Mạ/kim Loại.... có quy mô nhân sự từ 500-700 người.
Bắt buộc
nhôm, Công Nghệ Mạ/kim Loại....
• Đam mê làm việc, tư duy sáng tạo.

Tại Công Ty Cổ Phần Nhôm Đô Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhôm Đô Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Nhôm Đô Thành

Công Ty Cổ Phần Nhôm Đô Thành

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu công nghiệp Phú Thị , Gia Lâm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-san-xuat-thu-nhap-toi-3-000-thang-tai-ha-noi-job349433
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SX-TM Hành Mỹ
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty TNHH SX-TM Hành Mỹ làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH SX-TM Hành Mỹ
Hạn nộp: 10/09/2025
Tây Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sanecore Audio( Việt Nam)
Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Sanecore Audio( Việt Nam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty TNHH Sanecore Audio( Việt Nam)
Hạn nộp: 10/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Indu Việt Nam
Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Indu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Indu Việt Nam
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương
Hạn nộp: 27/08/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH RI TA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 25 - 3 USD
CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS
Hạn nộp: 15/08/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TIEN TUAN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.LTD
Tuyển Giám đốc sản xuất TIEN TUAN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TIEN TUAN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.LTD
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần In Hà An
Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty Cổ Phần In Hà An làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty Cổ Phần In Hà An
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FOXLINK VIETNAM CO., LTD
Tuyển Giám đốc sản xuất FOXLINK VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FOXLINK VIETNAM CO., LTD
Hạn nộp: 15/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
Tuyển Giám đốc sản xuất LANGUAGE TALENT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 80 Triệu
LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
Hạn nộp: 27/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 80 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SX-TM Hành Mỹ
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty TNHH SX-TM Hành Mỹ làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH SX-TM Hành Mỹ
Hạn nộp: 10/09/2025
Tây Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sanecore Audio( Việt Nam)
Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Sanecore Audio( Việt Nam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty TNHH Sanecore Audio( Việt Nam)
Hạn nộp: 10/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Indu Việt Nam
Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Indu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Indu Việt Nam
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương
Hạn nộp: 27/08/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH RI TA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 25 - 3 USD
CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS
Hạn nộp: 15/08/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TIEN TUAN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.LTD
Tuyển Giám đốc sản xuất TIEN TUAN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TIEN TUAN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.LTD
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần In Hà An
Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty Cổ Phần In Hà An làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty Cổ Phần In Hà An
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FOXLINK VIETNAM CO., LTD
Tuyển Giám đốc sản xuất FOXLINK VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FOXLINK VIETNAM CO., LTD
Hạn nộp: 15/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
Tuyển Giám đốc sản xuất LANGUAGE TALENT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 80 Triệu
LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
Hạn nộp: 27/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 80 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 70 Triệu Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật
40 - 70 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 35 Triệu Công ty Cổ Phần Lamer
28 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Đông Dương Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 USD Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Đông Dương Telecom
4 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty Cổ Phần Nhôm Đô Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3,000 USD Công Ty Cổ Phần Nhôm Đô Thành
Tới 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIKOSAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIKOSAN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc sản xuất CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty Cổ Phần In Hà An làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty Cổ Phần In Hà An
30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Indu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Indu Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm