Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty Cổ Phần Nhôm Đô Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3,000 USD

• Điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất của nhà máy theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

• Quản lý các phân xưởng sản xuất Đùn ép, Mạ, Gia công và các bộ phận phụ trợ phục vụ cho quá trình sản xuất.

• Tham mưu cho Ban giám đốc trong lĩnh vực sản xuất và kiểm soát quá trình tạo ra sản phẩm chất lượng tốt đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

• Quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ chất lượng hàng hóa đầu vào và đầu ra của sản phẩm, đảm bảo việc tuân thủ thực hiện đúng quy trình ISO trong quá trình triển khai công việc, hoạt động sản xuất.

• Chủ trì các hoạt động sáng chế, cải tiến, các chương trình 5S, KPI... nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc.