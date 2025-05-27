Tuyển Giám đốc sản xuất LANGUAGE TALENT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 80 Triệu

Tuyển Giám đốc sản xuất LANGUAGE TALENT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 80 Triệu

LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 27/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/06/2025
LANGUAGE TALENT SOLUTIONS

Giám đốc sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc sản xuất Tại LANGUAGE TALENT SOLUTIONS

Mức lương
40 - 80 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô Số C9, Đường số 14, KCN Hiệp Phước, X. Hiệp Phước, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương 40 - 80 Triệu

Xây dựng kế hoạch sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng
Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu sản lượng theo kế hoạch
Quản lý tồn kho nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm
Tổ chức các cuộc họp sản xuất định kỳ và báo cáo tiến độ
Giám sát quá trình hoàn tất từng lô hàng đúng tiến độ
Đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
Phân bổ nhân sự, sắp xếp công việc, đào tạo và điều phối nhân viên
Kiểm kê hàng tồn kho cuối tháng
Giám sát hiệu suất máy móc, phát hiện vấn đề và đưa ra cải tiến
Đảm bảo thời hạn giao hàng
Tạo động lực và gắn kết đội ngũ với tầm nhìn công ty
Liên tục cải tiến quy trình, giảm thiểu chi phí
Phối hợp hiệu quả với các bộ phận: Mua hàng, Kế toán, Chất lượng
Báo cáo nhanh chóng và chính xác cho Ban Giám đốc
Chủ động dự báo và giải quyết các vấn đề phát sinh

Với Mức Lương 40 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm, Kỹ thuật Công nghiệp hoặc ngành liên quan
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý nhà máy (ưu tiên ngành điều hoặc thực phẩm)
Kiến thức sâu về công nghệ chế biến thực phẩm, tiêu chuẩn BRC, HACCP, ISO
Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức công việc và xử lý vấn đề hiệu quả
Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm sản xuất
Tác phong làm việc độc lập, quyết đoán, chịu được áp lực cao
Ưu tiên ứng viên sinh sống tại khu vực Nhà Bè hoặc có thể làm việc onsite

Tại LANGUAGE TALENT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn theo năng lực, có thể thương lượng
Thưởng hiệu suất, thưởng lễ Tết, lương tháng 13
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
Hỗ trợ ăn trưa và công tác phí (nếu có)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại
Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài, định hướng quản lý cấp cao
Được đào tạo nội bộ, hỗ trợ nâng cao chuyên môn và kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại LANGUAGE TALENT SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

LANGUAGE TALENT SOLUTIONS

LANGUAGE TALENT SOLUTIONS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 116 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

