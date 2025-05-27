Tuyển Giám đốc sản xuất LANGUAGE TALENT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 80 Triệu

Mức lương 40 - 80 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô Số C9, Đường số 14, KCN Hiệp Phước, X. Hiệp Phước, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Xây dựng kế hoạch sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng

Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu sản lượng theo kế hoạch

Quản lý tồn kho nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm

Tổ chức các cuộc họp sản xuất định kỳ và báo cáo tiến độ

Giám sát quá trình hoàn tất từng lô hàng đúng tiến độ

Đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm

Phân bổ nhân sự, sắp xếp công việc, đào tạo và điều phối nhân viên

Kiểm kê hàng tồn kho cuối tháng

Giám sát hiệu suất máy móc, phát hiện vấn đề và đưa ra cải tiến

Đảm bảo thời hạn giao hàng

Tạo động lực và gắn kết đội ngũ với tầm nhìn công ty

Liên tục cải tiến quy trình, giảm thiểu chi phí

Phối hợp hiệu quả với các bộ phận: Mua hàng, Kế toán, Chất lượng

Báo cáo nhanh chóng và chính xác cho Ban Giám đốc

Chủ động dự báo và giải quyết các vấn đề phát sinh

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm, Kỹ thuật Công nghiệp hoặc ngành liên quan

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý nhà máy (ưu tiên ngành điều hoặc thực phẩm)

Kiến thức sâu về công nghệ chế biến thực phẩm, tiêu chuẩn BRC, HACCP, ISO

Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức công việc và xử lý vấn đề hiệu quả

Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm sản xuất

Tác phong làm việc độc lập, quyết đoán, chịu được áp lực cao

Ưu tiên ứng viên sinh sống tại khu vực Nhà Bè hoặc có thể làm việc onsite

Tại LANGUAGE TALENT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn theo năng lực, có thể thương lượng

Thưởng hiệu suất, thưởng lễ Tết, lương tháng 13

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

Hỗ trợ ăn trưa và công tác phí (nếu có)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại

Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài, định hướng quản lý cấp cao

Được đào tạo nội bộ, hỗ trợ nâng cao chuyên môn và kỹ năng

