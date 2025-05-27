Tuyển Giám đốc sản xuất LANGUAGE TALENT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 80 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc sản xuất Tại LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
- Hồ Chí Minh: Lô Số C9, Đường số 14, KCN Hiệp Phước, X. Hiệp Phước, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương 40 - 80 Triệu
Xây dựng kế hoạch sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng
Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu sản lượng theo kế hoạch
Quản lý tồn kho nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm
Tổ chức các cuộc họp sản xuất định kỳ và báo cáo tiến độ
Giám sát quá trình hoàn tất từng lô hàng đúng tiến độ
Đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
Phân bổ nhân sự, sắp xếp công việc, đào tạo và điều phối nhân viên
Kiểm kê hàng tồn kho cuối tháng
Giám sát hiệu suất máy móc, phát hiện vấn đề và đưa ra cải tiến
Đảm bảo thời hạn giao hàng
Tạo động lực và gắn kết đội ngũ với tầm nhìn công ty
Liên tục cải tiến quy trình, giảm thiểu chi phí
Phối hợp hiệu quả với các bộ phận: Mua hàng, Kế toán, Chất lượng
Báo cáo nhanh chóng và chính xác cho Ban Giám đốc
Chủ động dự báo và giải quyết các vấn đề phát sinh
Với Mức Lương 40 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý nhà máy (ưu tiên ngành điều hoặc thực phẩm)
Kiến thức sâu về công nghệ chế biến thực phẩm, tiêu chuẩn BRC, HACCP, ISO
Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức công việc và xử lý vấn đề hiệu quả
Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm sản xuất
Tác phong làm việc độc lập, quyết đoán, chịu được áp lực cao
Ưu tiên ứng viên sinh sống tại khu vực Nhà Bè hoặc có thể làm việc onsite
Tại LANGUAGE TALENT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hiệu suất, thưởng lễ Tết, lương tháng 13
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
Hỗ trợ ăn trưa và công tác phí (nếu có)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại
Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài, định hướng quản lý cấp cao
Được đào tạo nội bộ, hỗ trợ nâng cao chuyên môn và kỹ năng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
