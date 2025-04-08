Tuyển Kiểm toán viên Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (Tpbank) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán viên Tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (Tpbank)
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phối hợp với cấp trên, khách hàng và đối tác trong việc định nghĩa phạm vi và mục đích của các dự án.
- Xây dựng kế hoạch dự án chi tiết và phân công công việc cho các thành viên dự án.
- Quản lý các thay đổi và các rủi ro của dự án, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ với chất lượng công việc cao.
- Báo cáo định kỳ cho cấp trên về tiến độ, hiệu quả công việc của các thành viên dự án và các vấn đề gặp phải trong quá trình triển khai dự án.
- Hỗ trợ các phòng ban khác trong việc xây dựng và tối ưu hóa các quy trình liên quan đến việc quản lý và triển khai dự án.
- Quản lý toàn bộ các tài liệu liên quan đến dự án.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin; Hoặc các ngành Kinh tế/Ngân hàng/Tài chính
- Tiếng Anh trình độ C trở lên hoặc tương đương
- Đã có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm về quàn trị các dự án phần mềm CNTT
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Visio, Project)
- Có khả năng tổng hợp, phân tích vấn đề
Tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (Tpbank) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (Tpbank)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
