Tuyển Kiểm toán viên Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (Tpbank) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Phối hợp với cấp trên, khách hàng và đối tác trong việc định nghĩa phạm vi và mục đích của các dự án.

- Xây dựng kế hoạch dự án chi tiết và phân công công việc cho các thành viên dự án.

- Quản lý các thay đổi và các rủi ro của dự án, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ với chất lượng công việc cao.

- Báo cáo định kỳ cho cấp trên về tiến độ, hiệu quả công việc của các thành viên dự án và các vấn đề gặp phải trong quá trình triển khai dự án.

- Hỗ trợ các phòng ban khác trong việc xây dựng và tối ưu hóa các quy trình liên quan đến việc quản lý và triển khai dự án.

- Quản lý toàn bộ các tài liệu liên quan đến dự án.