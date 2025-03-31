Tuyển Kiểm toán viên Công Ty TNHH Glonics Việt Nam làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán viên Tại Công Ty TNHH Glonics Việt Nam
- Thái Nguyên: Số 903, đường 3
- 2, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam, Thành phố Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Công việc:
- Phát triển và duy trì các ứng dụng ASP.NET MVC / .NET Core MVC
- Đọc, hiểu và chỉnh sửa code hiện tại để phát triển tính năng mới
- Phát triển giao diện frontend với CSHTML, CSS và JavaScript
- Có kinh nghiệm sử dụng Toast UI Grid để hiển thị dữ liệu
- Tối ưu hiệu suất truy vấn cơ sở dữ liệu bằng Stored Procedures, Functions và Table Types
- Biết LINQ cơ bản
- Quản lý dữ liệu với SQL Server
- Có kinh nghiệm sử dụng Git để quản lý dự án
- Tạo báo cáo và xuất file Excel sử dụng DevExpress
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
✅ Hiểu và đọc được code có sẵn, áp dụng vào thực tế
✅ Sử dụng hiệu quả các hàm và thư viện có sẵn
✅ Hiểu biết cơ bản về ASP.NET MVC
Tại Công Ty TNHH Glonics Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Glonics Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
