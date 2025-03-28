Tuyển Kiểm toán viên Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán viên Tại Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội
- Hà Nội: 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Phụ trách quản lý dự án CNTT và các hệ thống phần mềm ứng dụng như: thu thập và phân tích các yêu cầu về nghiệp vụ, xây dựng hệ thống ứng dụng, tối ưu hóa tính năng, nâng cấp hệ thống. Tham gia vào việc phối hợp kiểm thử tích hợp hệ thống và hỗ trợ bộ phận người dùng thực hiện kiểm thử UAT.
2. Phụ trách quản lý trang thiết bị hạ tầng CNTT. Định kỳ thực hiện việc kiểm tra, bảo trì thiết bị máy tính và thiết bị mạng, kịp thời phát hiện và có phương án xử lý các thiết bị có sự cố.
3. Phụ trách giám sát kết nối của các đường kết nối mạng kênh thuê riêng, kịp thời liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ kênh truyền khi có sự cố gián đoạn kênh truyền.
4. Tìm hiểu, nghiên cứu các quy định của cơ quan quản lý về CNTT, từ đó thực thi, áp dụng vào các nội dung công việc có liên quan.
5. Thực hiện định kỳ gửi các báo cáo có liên quan tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
6. Hỗ trợ và xử lý các nội dung công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm ngân hàng hoặc kinh nghiệm trong các công ty về CNTT.
3. Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ mạng hoặc hệ thống như CCNP, MCSA, CISSP v.v.. hoặc đã được tham gia các khóa đào tạo tương đương.
Tại Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
