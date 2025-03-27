Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

Kiểm toán viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Lô CN02

- KCN Đồng Văn IV

- Đại Cương

- Kim Bảng

- Hà Nam

Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận công thức, hướng dẫn từ bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D) để đưa vào sản xuất đại trà, nghiên cứu và cân chỉnh (thông số, thiết bị, nhiệt độ, thời gian, ...) để đạt các yêu cầu sản phẩm mẫu.
- Xây dựng quy chuẩn làm việc phù hợp với các quy định hiện hành của doanh nghiệp
- Tổng hợp, phân tích số liệu để hiệu chỉnh quy trình làm việc, cắt bớt các công đoạn dư thừa, thao tác không cần thiết, giảm thời gian lao động, từ đó đưa ra quy trình làm việc tiêu chuẩn cho doanh nghiệp.
- Phối hợp với bộ phận kế hoạch đề ra phương án triển khai sản xuất, cải thiện các hoạt động tiền sản xuất, từ đó sắp xếp thời gian tiến hành việc nghiên cứu mẫu, viết quy trình và thiết kế dây chuyền sản xuất.
- Cải tiến quy trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm.
- Thiết lập tiêu chuẩn kỹ thuật và tìm ra phương án sản xuất tối ưu cho từng mặt hàng khác nhau.
- Phân tích năng suất lao động của nhà máy, dây chuyền sản xuất và ước tính công suất dòng để tính toán thời gian sản xuất. Từ đó đảm bảo sản phẩm hoàn thành đúng thời hạn và để xuât cải tiến đem lại lợi nhuận cho công ty.
- Nghiên cứu hệ thống thiết bị và dây chuyền sản xuất, công nghệ sản phẩm mới.
- Thường xuyên cập nhật các xu hướng sản xuất tiên tiến trên thế giới và nắm bắt nhanh chóng các công nghệ mới.
- Thực hiện các công việc khác phù hợp với công việc của Bộ phận và vị trí công việc của mình theo sự phân công của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

