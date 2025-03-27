Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

- Tiếp nhận công thức, hướng dẫn từ bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D) để đưa vào sản xuất đại trà, nghiên cứu và cân chỉnh (thông số, thiết bị, nhiệt độ, thời gian, ...) để đạt các yêu cầu sản phẩm mẫu.

- Xây dựng quy chuẩn làm việc phù hợp với các quy định hiện hành của doanh nghiệp

- Tổng hợp, phân tích số liệu để hiệu chỉnh quy trình làm việc, cắt bớt các công đoạn dư thừa, thao tác không cần thiết, giảm thời gian lao động, từ đó đưa ra quy trình làm việc tiêu chuẩn cho doanh nghiệp.

- Phối hợp với bộ phận kế hoạch đề ra phương án triển khai sản xuất, cải thiện các hoạt động tiền sản xuất, từ đó sắp xếp thời gian tiến hành việc nghiên cứu mẫu, viết quy trình và thiết kế dây chuyền sản xuất.

- Cải tiến quy trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm.

- Thiết lập tiêu chuẩn kỹ thuật và tìm ra phương án sản xuất tối ưu cho từng mặt hàng khác nhau.

- Phân tích năng suất lao động của nhà máy, dây chuyền sản xuất và ước tính công suất dòng để tính toán thời gian sản xuất. Từ đó đảm bảo sản phẩm hoàn thành đúng thời hạn và để xuât cải tiến đem lại lợi nhuận cho công ty.

- Nghiên cứu hệ thống thiết bị và dây chuyền sản xuất, công nghệ sản phẩm mới.

- Thường xuyên cập nhật các xu hướng sản xuất tiên tiến trên thế giới và nắm bắt nhanh chóng các công nghệ mới.

- Thực hiện các công việc khác phù hợp với công việc của Bộ phận và vị trí công việc của mình theo sự phân công của cấp trên trực tiếp.