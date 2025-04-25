Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán viên Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT TÍN
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 444A
- 446 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho khách hàng;
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng và Ban Giám đốc, phù hợp với năng lực chuyên môn;
Lập kế hoạch và sắp xếp lịch kiểm toán với khách hàng;
Đào tạo cho trợ lý kiểm toán;
Trao đổi, làm việc trực tiếp với khách hàng;
Lập file kiểm toán, báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính tuân theo chuẩn mực và pháp luật hiện hành.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, Nữ tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kế toán, kiểm toán.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy sáng tạo và làm việc theo nhóm.
Kiểm toán viên: Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề kiểm toán CPA, có khả năng làm việc độc lập, đào tạo cơ bản cho nhân viên cấp dưới.
Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT TÍN Thì Được Hưởng Những Gì
Được thưởng vào các dịp Lễ/Tết theo quy định của Công ty.
Được khám sức khỏe, nghỉ mát hàng năm theo quy định của Công ty.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực.
Xét tăng lương hằng năm theo năng lực và theo quy định Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT TÍN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
