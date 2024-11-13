Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Giám đốc

1. Phát triển thị trường:

- Quy hoạch địa bàn quản lý cho Giám sát bán hàng và tuyến bán hàng cho nhân viên bán hàng;

- Đề xuất và triển khai các phương án kinh doanh, phát triển thị trường, các biện pháp cải tiến, nâng cấp hệ thống phân phối, bán hàng phù hợp với thực tế thị trường và chiến lược phát triển của công ty;

- Phối hợp với Phòng Marketing thực hiện, triển khai thực hiện các chương trình quảng bá thương hiệu, quảng bá hình ảnh tại địa bàn được giao;

- Tổng hợp và xử lý thông tin thị trường;

- Tìm hiểu và phân tích đối thủ cạnh tranh.

2. Quan hệ khách hàng:

Đối với đại lý:

- Giám sát việc thực hiện các quy định trong hợp đồng giữa công ty đại lý;

- Triển khai và giám sát việc thực hiện chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi đại lý;

- Kết hợp với đại lý xây dựng tuyến bán hàng;

Đối với khách hàng trên tuyến:

- Tìm kiếm, thiết lập mạng lưới khách hàng mới trên địa bàn;

- Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng sẵn có trên địa bàn;

3. Quản lý và tuyển nhân sự bán hàng:

- Phối hợp với phòng Tổ chức - Nhân sự tuyển Giám sát bán hàng thuộc khu vực phụ trách;

- Quản lý đội ngũ giám sát bán hàng.

- Xây dựng kế hoạch nhân sự thuộc địa bàn phụ trách;

- Xây dựng và giao kế hoạch doanh số cho Giám sát bán hàng;

- Hỗ trợ giám sát bán hàng triển khai thực hiện công việc;

- Đề xuất khen thưởng đối với giám sát bán hàng khi có thành tích xuất sắc hoặc xử lý kỷ luật nếu vi phạm quy định của công ty

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trị tương đương, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Thiết bị Điện.

- Độ tuổi dưới 35

- Kỹ năng lãnh đạo, sự nhạy bén trong bán hàng;

- Khả năng phân tích, đàm phán thương lượng Win-Win

- Kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch

- Có kỹ năng giao tiếp dễ tạo thiện cảm, nói dễ hiểu, giọng nói rõ ràng; dễ nghe

- Sự am hiểu đối với khách hàng

- Xác định, tuyển dụng đại diện bán hàng tài năng

- Sử dụng công nghệ để tăng năng suất

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng theo năng lực: Từ 20 triệu – 50 triệu VND

- Được đào tạo kỹ năng kinh doanh, kỹ thuật điện, công nghệ chiếu sáng tân tiến nhất

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, hiện đại, cải tiến liên tục

- BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động

