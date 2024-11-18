Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 173, Nguyễn Suý, Phường Tân Quý, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kinh doanh thiết bị và giải pháp tự động hóa liên quan đến PLC, HMI, Servo, Biến tần, Robot, Scada, giải pháp chuyển đổi số, IOT;

Xây dựng kế hoạch bán hàng, kế hoạch chăm sóc và phục vụ khách hàng theo chỉ tiêu được giao từ quản lý;

Hoàn thành mục tiêu kinh doanh được giao;

Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ và đề ra các giải pháp để nâng cao doanh số;

Lên kế hoạch và thực hiện khảo sát, phân tích thị trường đề xuất kế hoạch kinh doanh kịp thời;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Kỹ sư kinh doanh/ Kỹ sư Dự Án/ Kỹ sư thiết kế điện.

Ưu tiên Ứng viên có thêm kinh nghiệm về lập trình máy và hiểu biết hệ thống Tự động hóa.

Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Cao đẳng/ đại học chuyên ngành Tự động hóa, Điện Điện Tử; Cơ Điện Tử, Điện Công Nghiệp.

Chuyên môn:

Chuyên môn về Biến tần, PLC, HMI, Servo, Robot, SCADA, ..... và nắm rõ về các ứng dụng thực tiễn của các thiết bị tự động.

Có kiến thức các hệ thống điều khiển.

Hiểu biết về thị trường Thiết bị Tự Động hóa công nghiệp.

Có kiến thức bán hàng, chăm sóc khách hàng và có khả năng tư vấn khách hàng về thiết bị và giải pháp cho các hệ thống Tự động hóa

Vi tính:

Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng, đặc biệt PowerPoint, thành thạo Email.

Word, Excel, Internet, AutoCAD, Powerpoint, Microsoft outlook,các phần mềm kỹ thuật...

Ngoại ngữ:

Anh Văn: Có khả năng giao tiếp cơ bản, đọc và hiểu tài liệu kỹ thuật tốt.

Kỹ năng mềm:

Yêu thích công việc kinh doanh, nhạy bén trong kinh doanh

Có tính Kỷ luật cao, chịu được áp lực công việc.

Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, trung thực, kiên trì, năng động.

Kỹ năng giao tiếp tốt, tư vấn, đàm phán với khách hàng.

Có kỹ năng tổng hợp, phân tích, báo cáo & lập kế hoạch và triển khai thực hiện công việc theo mục tiêu.

Yêu cầu khác:

Đi công tác ngắn hạn.

Tại Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC Thì Được Hưởng Những Gì

Thường xuyên có các chương trình huấn luyện tại Doanh nhiệp để nâng cao chuyên môn và kỹ năng quản lý để phát triển phù hợp lộ trình thăng tiến cho công ty.

Được hỗ trợ chi phí đào tạo.

Có cơ hội đào tạo nước ngoài theo các chương trình hợp tác cùng hãng.

Đồng nghiệp:

Môi trường trẻ, năng động.

Ngày nghỉ: Theo Luật Lao động

Phúc lợi:

Các ngày lễ, tết đều có thưởng: 8/3, 30/4-1/5, 2/9, 20/10, 1/1

Quà tết cuối năm

Thưởng tháng lương 13, 14 theo năng lực làm việc.

Có Bảo hiểm tai nạn 24/24, bảo hiểm Xã hội theo luật định

Tiệc party các chương trình công ty

Phụ cấp khác : Phụ cấp xăng xe, điện thoại, công tác phí.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin