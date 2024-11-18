Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Tại Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 173, Nguyễn Suý, Phường Tân Quý, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kinh doanh thiết bị và giải pháp tự động hóa liên quan đến PLC, HMI, Servo, Biến tần, Robot, Scada, giải pháp chuyển đổi số, IOT;
Xây dựng kế hoạch bán hàng, kế hoạch chăm sóc và phục vụ khách hàng theo chỉ tiêu được giao từ quản lý;
Hoàn thành mục tiêu kinh doanh được giao;
Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ và đề ra các giải pháp để nâng cao doanh số;
Lên kế hoạch và thực hiện khảo sát, phân tích thị trường đề xuất kế hoạch kinh doanh kịp thời;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Kỹ sư kinh doanh/ Kỹ sư Dự Án/ Kỹ sư thiết kế điện.
Ưu tiên Ứng viên có thêm kinh nghiệm về lập trình máy và hiểu biết hệ thống Tự động hóa.
Trình độ học vấn:
Tốt nghiệp Cao đẳng/ đại học chuyên ngành Tự động hóa, Điện Điện Tử; Cơ Điện Tử, Điện Công Nghiệp.
Chuyên môn:
Chuyên môn về Biến tần, PLC, HMI, Servo, Robot, SCADA, ..... và nắm rõ về các ứng dụng thực tiễn của các thiết bị tự động.
Có kiến thức các hệ thống điều khiển.
Hiểu biết về thị trường Thiết bị Tự Động hóa công nghiệp.
Có kiến thức bán hàng, chăm sóc khách hàng và có khả năng tư vấn khách hàng về thiết bị và giải pháp cho các hệ thống Tự động hóa
Vi tính:
Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng, đặc biệt PowerPoint, thành thạo Email.
Word, Excel, Internet, AutoCAD, Powerpoint, Microsoft outlook,các phần mềm kỹ thuật...
Ngoại ngữ:
Anh Văn: Có khả năng giao tiếp cơ bản, đọc và hiểu tài liệu kỹ thuật tốt.
Kỹ năng mềm:
Yêu thích công việc kinh doanh, nhạy bén trong kinh doanh
Có tính Kỷ luật cao, chịu được áp lực công việc.
Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, trung thực, kiên trì, năng động.
Kỹ năng giao tiếp tốt, tư vấn, đàm phán với khách hàng.
Có kỹ năng tổng hợp, phân tích, báo cáo & lập kế hoạch và triển khai thực hiện công việc theo mục tiêu.
Yêu cầu khác:
Đi công tác ngắn hạn.

Tại Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC Thì Được Hưởng Những Gì

Thường xuyên có các chương trình huấn luyện tại Doanh nhiệp để nâng cao chuyên môn và kỹ năng quản lý để phát triển phù hợp lộ trình thăng tiến cho công ty.
Được hỗ trợ chi phí đào tạo.
Có cơ hội đào tạo nước ngoài theo các chương trình hợp tác cùng hãng.
Đồng nghiệp:
Môi trường trẻ, năng động.
Ngày nghỉ: Theo Luật Lao động
Phúc lợi:
Các ngày lễ, tết đều có thưởng: 8/3, 30/4-1/5, 2/9, 20/10, 1/1
Quà tết cuối năm
Thưởng tháng lương 13, 14 theo năng lực làm việc.
Có Bảo hiểm tai nạn 24/24, bảo hiểm Xã hội theo luật định
Tiệc party các chương trình công ty
Phụ cấp khác : Phụ cấp xăng xe, điện thoại, công tác phí.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Toà nhà Hồng Hà, Số 89, Phố Thịnh Liệt, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-kinh-doanh-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job252712
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM)
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina
Hạn nộp: 26/12/2024
Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ Hậu Giang Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ
Hạn nộp: 20/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM)
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina
Hạn nộp: 26/12/2024
Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ Hậu Giang Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ
Hạn nộp: 20/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất