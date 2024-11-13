Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty TNHH Giải pháp lưới điện thông minh SES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 83 Phố Xuân Quỳnh, Trung Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Kinh doanh và Marketing các sản phẩm, giải pháp của Công ty bao gồm:

- Giải pháp Giám sát - Đo lường - Quản lý lưới điện, trạm biến áp online;

- Giải pháp Giám sát, quản lý vận hành năng lượng điện cho các nhà máy công nghiệp, tòa nhà;

- Các sản phẩm và thiết bị khác.

2. Nắm vững sản phẩm của Công ty, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn, hướng dẫn và giải đáp vấn đề liên quan kỹ thuật.

3. Triển khai kế hoạch kinh doanh để đạt được doanh số chỉ tiêu.

4. Nắm bắt thông tin về các dự án, gói thầu liên quan đến sản phẩm của khách hàng cụ thể là các Công ty thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm để triển khai kịp thời, hiệu quả.

5. Lập hồ sơ dự thầu, bảng chào thương mại và kỹ thuật, đàm phán các điều khoản, nội dung, triển khai và thực hiện hợp đồng.

6. Thu thập, cập nhật thông tin thị trường và các đối thủ cạnh tranh.

7. Phối hợp thực hiện quản lý hợp đồng và quản lý dự án.

8. Các công việc khác liên quan theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chính quy các trường Cao đẳng, Đại học.

- Ưu tiên các chuyên ngành kỹ thuật Điện/Điện tử liên quan: Hệ thống điện, Tự động hóa, Điện tử viễn thông, điều khiển và đo lường, ...

- Có kinh nghiệm kinh doanh (bán sản phẩm) trong lĩnh vực tương đương: Giải pháp, thiết bị điều khiển, giám sát (SCAD; DCS; BMS); thiết bị điện; kiểm toán năng lượng,...

- Có kinh nghiệm lập phương án kỹ thuật, hồ sơ thầu, hiểu về trình tự triển khai/quản lý dự án.

Yêu cầu khác:

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt;

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình và đam mê với công việc kinh doanh;

- Có khả năng làm việc độc lập và đội nhóm, chịu được áp lực công việc, sẵn sàng đi công tác, có sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần học hỏi và trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty TNHH Giải pháp lưới điện thông minh SES Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực, gồm:

+ LCB: 10.000.000 – 15.000.000 VND/tháng

10.000.000 – 15.000.000 VND/tháng

+ Thưởng doanh số: từ 200.000.000 – 500.000.000 VND/năm

từ 200.000.000 – 500.000.000 VND/năm

- Nhận được cơ chế kinh doanh rõ ràng và minh bạch;

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn;

- Hỗ trợ mua các loại bảo hiểm (sức khỏe, nhân thọ) theo quy định công ty;

- Hỗ trợ công tác phí và các phụ cấp khác;

- Chương trình team Building, du lịch hàng năm;

- Đóng BHXH và hưởng đầy đủ chế độ, quyền lợi theo quy định của Luật lao động.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp lưới điện thông minh SES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin