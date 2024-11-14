Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH TMDV ETERNAL ASIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 133 Dương Bá Trạc, phường 1, Quận 8

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện

Kinh doanh tất cả sản phẩm do EAV phân phối

Duy trì chăm sóc, củng cố quan hệ, khai thác hệ thống đại lý đang có.

Thu thập thông tin về đại lý, tìm kiếm và phát triển đại lý mới.

Thực hiện các công việc chăm sóc khách hàng phụ trách

Nghiên cứu thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh

Lập kế hoạch triển khai doanh số, theo dõi công nợ khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/Nữ: tuổi từ 22-35.

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

- Có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY TNHH TMDV ETERNAL ASIA VIỆT NAM

Mức lương: Từ 12-30 triệu.

Thưởng KPI rõ ràng, theo hiệu quả công việc (theo tháng/ quý)

Phụ cấp: Tiếp khách, xăng xe, điện thoại, ... theo chế độ công ty

Cam kết đầy đủ chế độ dành cho NLD theo quy định (BHXH, BHYT, ...)

Lương tháng 13 theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

