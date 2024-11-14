Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH TMDV ETERNAL ASIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH TMDV ETERNAL ASIA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY TNHH TMDV ETERNAL ASIA VIỆT NAM

Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện

Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 133 Dương Bá Trạc, phường 1, Quận 8

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

Kinh doanh tất cả sản phẩm do EAV phân phối
Duy trì chăm sóc, củng cố quan hệ, khai thác hệ thống đại lý đang có.
Thu thập thông tin về đại lý, tìm kiếm và phát triển đại lý mới.
Thực hiện các công việc chăm sóc khách hàng phụ trách
Nghiên cứu thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh
Lập kế hoạch triển khai doanh số, theo dõi công nợ khách hàng.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ: tuổi từ 22-35.
- Trẻ, nhiệt tình, năng động, giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
- Có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TMDV ETERNAL ASIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 12-30 triệu.
Thưởng KPI rõ ràng, theo hiệu quả công việc (theo tháng/ quý)
Phụ cấp: Tiếp khách, xăng xe, điện thoại, ... theo chế độ công ty
Cam kết đầy đủ chế độ dành cho NLD theo quy định (BHXH, BHYT, ...)
Lương tháng 13 theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV ETERNAL ASIA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TMDV ETERNAL ASIA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TMDV ETERNAL ASIA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 133 Dương Bá Trạc, P.1, Q.8, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

