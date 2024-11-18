Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BELED VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BELED VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BELED VIỆT NAM

Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BELED VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 231/25 Nguyễn Duy Dương, Phường 4, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tìm kiếm và tư vấn khách hàng về sản phẩm liên quan đến thiết bị chiếu sáng
- Chủ động tìm kiếm khách hàng và giới thiệu sản phẩm ( tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ)
- Lập kế hoạch bán hàng, gửi báo giá và chốt hợp đồng với khách hàng.
- Gửi yêu cầu sản xuất (mẫu / đơn hàng) và theo dõi tiến độ với bộ phận sản xuất.
- Phối hợp với các phòng ban để hoàn thành tốt các công việc được giao.
- Hoạch định chiến lược kinh doanh, đạt doanh số theo chỉ tiêu do công ty đề ra
- Theo dõi công nợ của khách hàng.
- Xây dựng kế hoạch, báo cáo công việc hàng tuần.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm sale tối thiểu 1 năm
- Có kỹ năng thương lượng và thuyết phục
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Ưu tiên chuyên ngành kỹ thuật
- Ưu tiên có kinh nghiệm, hiểu biết về sản phẩm thiết bị chiếu sáng

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BELED VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI:
- Thu nhập:
Lương cơ bản
hoa hồng (1% ( tối thiểu) đến 2% tùy dự án)
- Được hưởng chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động hiện hành
- Được cấp phát đồng phục và các phương tiện làm việc mà không phát sinh chi phí
- Đặc biệt là luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc
- Xét tăng lương định kì hằng năm.
- Được tham gia những buổi liên hoan Lễ, tết, du lịch do công ty tổ chức hàng năm;
- Những yêu cầu/điều kiện khác, ứng viên có thể trao đổi thêm khi phỏng vấn
- Tham gia các kỳ nghỉ mát du lịch hằng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BELED VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BELED VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BELED VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 231/25 Nguyễn Duy Dương, Phường 04, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

