Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ

Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Tại CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Toà nhà 67 An Dương Vương, P. Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Ngành hàng thực hiện Panasonic lighting & điện gia dụng Panasonic tại khu vực Miền Trung
- Tiếp quản khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới để chăm sóc khách hàng trong khu vực được phân công quản lí.
- Triển khai chính sách bán hàng, các thông tin liên quan đến khách hàng một cách hiệu quả.
- Thực hiện các chỉ tiêu đề ra và xử lí các vấn đề thắc mắc của khách hàng.
- Tạo và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng trong khu vực được phân công.
- Nắm bắt thị trường và có các đề xuất xử lí kịp thời
- Báo cáo & lập kế hoạch làm việc theo tuần, tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại, Marketing,...
- Kiến thức: Hiểu sản phẩm và đam mê kinh doanh với các sản phẩm Panasonic lighting và Panasonic điện gia dụng
- Tính cách: Trung thực, chịu khó, ham học hỏi, cầu tiến.
- Kinh nghiệm: 01 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Giới tính: Nam, độ tuổi từ 20 - 35, có sức khỏe tốt.
- Nam có bằng lái B2 & am hiểu về thị trường là lợi thế
- Làm việc tại Đà Nẵng

Tại CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận khi phỏng vấn (Lương cơ bản, phụ cấp + Lương doanh số + % đạt Taget + thưởng sản phẩm)
- Môi trường làm việc thân thiện, hoà đồng, đoàn kết, chuyên nghiệp, thăng tiến.
- Được hưởng quyền lợi tham gia BHXH, BHYT, du lịch, tài trợ các khoá đào tạo, bồi dưỡng
- Ngày nghỉ: Nghỉ Lễ/Tết theo qui định
- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 từ thứ 2 đến sáng thứ 7. Nghỉ chiều thứ bảy & chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ

CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 67 AN DƯƠNG VƯƠNG, P MỸ AN, Q NGŨ HÀNH SƠN, TP ĐÀ NẴNG

