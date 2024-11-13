Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN KIM SANG làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 50 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN KIM SANG
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN KIM SANG

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Thái Hoà, Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số
- Hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh giúp công ty mở rộng thêm khách hàng và đảm bảo độ phủ rộng thương hiệu của doanh nghiệp
- Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh
- Xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng bền chặt lâu dài
- Xây dựng chương trình bán hàng, từ bước lên kế hoạch đến khi chốt số liệu và giao hàng
- Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí lãi lỗ sau khi bán hàng
- Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan điện, điện tử
- Có kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng Kinh doanh hoặc Giám đốc kinh doanh.
- Tiếng Anh hoặc Tiếng trung giao tiếp tốt.
- Chịu được áp lực công việc ở mức độ cao nhất
- Năng động , sáng tạo và chủ động với công việc
- Thành thạo kĩ năng giao tiếp, thuyết trình và tạo ảnh hưởng ở mọi mức độ tổ chức.
- Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành và sản phẩm đèn led các loại

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN KIM SANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 15,000,000 đến 25,000,000 + hoa hồng => Thu nhập lên đến 50,000,000
- Thưởng hoa hồng bán hàng + thưởng doanh số tháng – quý – năm.
- Phụ cấp xăng – xe đi lại
- Phụ cấp chuyên cần, thâm niên công tác.
- Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN KIM SANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thửa đất số 582, Tờ bản đồ số 7, Khu phố Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

