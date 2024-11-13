Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN KIM SANG làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thái Hoà, Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số

- Hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh giúp công ty mở rộng thêm khách hàng và đảm bảo độ phủ rộng thương hiệu của doanh nghiệp

- Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh

- Xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng bền chặt lâu dài

- Xây dựng chương trình bán hàng, từ bước lên kế hoạch đến khi chốt số liệu và giao hàng

- Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí lãi lỗ sau khi bán hàng

- Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan điện, điện tử

- Có kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng Kinh doanh hoặc Giám đốc kinh doanh.

- Tiếng Anh hoặc Tiếng trung giao tiếp tốt.

- Chịu được áp lực công việc ở mức độ cao nhất

- Năng động , sáng tạo và chủ động với công việc

- Thành thạo kĩ năng giao tiếp, thuyết trình và tạo ảnh hưởng ở mọi mức độ tổ chức.

- Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành và sản phẩm đèn led các loại

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN KIM SANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 15,000,000 đến 25,000,000 + hoa hồng => Thu nhập lên đến 50,000,000

- Thưởng hoa hồng bán hàng + thưởng doanh số tháng – quý – năm.

- Phụ cấp xăng – xe đi lại

- Phụ cấp chuyên cần, thâm niên công tác.

- Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN KIM SANG

