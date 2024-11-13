Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty TNHH Điện tử VSO (Việt Nam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô H5 - 6, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

1. Tiếp nhận và xử lý đơn hàng của khách.

2. Xử lý đơn hàng trên hệ thống nội bộ công ty ( hệ thống ERP): nhập đơn đặt hàng, đơn xuất hàng, thay đổi thông đơn hàng trên hệ thống...

3. Nhận kế hoạch ( FCST) của khách hàng, thông báo, phối hợp với bộ phận kế hoạch đảm bảo giao hàng theo nhu cầu của khách hàng.

4. Thiết lập danh sách xuất hàng, gửi cho bộ phận kho, chất lượng để giao hàng đủ, đúng quy cách.

5. Hỗ trợ bộ phận xuất nhập khẩu của công ty tạo INVOICE, PACKING LIST.

6. Điều phối xe giao hàng: sắp xếp, liên hệ đặt xe giao hàng đảm bảo đúng thời gian yêu cầu.

7. Đối chiếu công nợ và gửi chứng từ thanh toán cho khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên

Biết tiếng Trung 4 kĩ năng

Có 1 năm kinh nghiệm trở lên (hệ thống ERP, tạo INVOICE PACKING LIST,...). Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại Công ty TNHH Điện tử VSO (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày Lễ, Tết

Tham gia BHXH, BHYT,...

Đầy đủ các chế độ theo quy định của Pháp luật

