Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV & Sản Xuất HNT Newvision làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Thời gian làm việc: giờ hành chính 8h30 -17h00 (từ thứ 2 đến thứ 7)

Thời gian làm việc: giờ hành chính 8h30 -17h00 (từ thứ 2 đến thứ 7)

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, chương trình khuyến mại cho khách hàng

- Chăm sóc Khách hàng trước, trong và sau bán hàng

- Chăm sóc khách hàng cũ và mở khách hàng mới để đảm bảo độ phủ cho sản phẩm

- Các sản phẩm chính của công ty: kéo dán gạch, keo chà ron …..

- Nắm bắt thông tin khách hàng và đối thủ

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Trung cấp trở lên

- Kinh nghiệm : 1 năm

- Tuổi: 18-36t

- Có phương tiện đi lại để phục vụ công việc

- Ưu tiên các ứng viên thông thạo địa bàn, có kinh nghiệm thị trường cùng kênh phân phối ( vật liệu xây dựng, điện nước, sơn nước, gạch men)

- Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục, đàm phán và xử lý vấn đề, làm việc nhóm

- Có tính hướng ngoại, năng động, chịu khó, có trách nhiệm

- Sức khỏe tốt, quyết tâm kiếm tiền, có thể đi làm ngay sau khi trúng tuyển

Tại Công Ty TNHH TM DV & Sản Xuất HNT Newvision Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: 15 – 30 triệu ( Không giới hạn thu nhập)

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Được thưởng các dịp lễ trong năm và các chính sách phúc lợi khác theo quy định ( Tết âm lịch, Tết Dương lịch, 30/4 & 1/5,...)

- Được đào tạo miễn phí, hướng dẫn tận tình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV & Sản Xuất HNT Newvision

