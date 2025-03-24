Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV & Sản Xuất HNT Newvision làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV & Sản Xuất HNT Newvision làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Công Ty TNHH TM DV & Sản Xuất HNT Newvision
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Công Ty TNHH TM DV & Sản Xuất HNT Newvision

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM DV & Sản Xuất HNT Newvision

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Quận 12, Gò Vấp, Hóc Môn

- Gia Nghĩa, Thị xã Gia Nghĩa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Thời gian làm việc: giờ hành chính 8h30 -17h00 (từ thứ 2 đến thứ 7)
- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, chương trình khuyến mại cho khách hàng
- Chăm sóc Khách hàng trước, trong và sau bán hàng
- Chăm sóc khách hàng cũ và mở khách hàng mới để đảm bảo độ phủ cho sản phẩm
- Các sản phẩm chính của công ty: kéo dán gạch, keo chà ron …..
- Nắm bắt thông tin khách hàng và đối thủ
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Trung cấp trở lên
- Kinh nghiệm : 1 năm
- Tuổi: 18-36t
- Có phương tiện đi lại để phục vụ công việc
- Ưu tiên các ứng viên thông thạo địa bàn, có kinh nghiệm thị trường cùng kênh phân phối ( vật liệu xây dựng, điện nước, sơn nước, gạch men)
- Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục, đàm phán và xử lý vấn đề, làm việc nhóm
- Có tính hướng ngoại, năng động, chịu khó, có trách nhiệm
- Sức khỏe tốt, quyết tâm kiếm tiền, có thể đi làm ngay sau khi trúng tuyển
Tại Công Ty TNHH TM DV & Sản Xuất HNT Newvision Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: 15 – 30 triệu ( Không giới hạn thu nhập)
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Được thưởng các dịp lễ trong năm và các chính sách phúc lợi khác theo quy định ( Tết âm lịch, Tết Dương lịch, 30/4 & 1/5,...)
- Được đào tạo miễn phí, hướng dẫn tận tình
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV & Sản Xuất HNT Newvision

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM DV & Sản Xuất HNT Newvision

Công Ty TNHH TM DV & Sản Xuất HNT Newvision

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 92 Đường số 6 , P.Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

