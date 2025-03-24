Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV & Sản Xuất HNT Newvision làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM DV & Sản Xuất HNT Newvision
- Hồ Chí Minh:
- Quận 12, Gò Vấp, Hóc Môn
- Gia Nghĩa, Thị xã Gia Nghĩa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
- Thời gian làm việc: giờ hành chính 8h30 -17h00 (từ thứ 2 đến thứ 7)
- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, chương trình khuyến mại cho khách hàng
- Chăm sóc Khách hàng trước, trong và sau bán hàng
- Chăm sóc khách hàng cũ và mở khách hàng mới để đảm bảo độ phủ cho sản phẩm
- Các sản phẩm chính của công ty: kéo dán gạch, keo chà ron …..
- Nắm bắt thông tin khách hàng và đối thủ
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Trung cấp trở lên
- Kinh nghiệm : 1 năm
- Tuổi: 18-36t
- Có phương tiện đi lại để phục vụ công việc
- Ưu tiên các ứng viên thông thạo địa bàn, có kinh nghiệm thị trường cùng kênh phân phối ( vật liệu xây dựng, điện nước, sơn nước, gạch men)
- Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục, đàm phán và xử lý vấn đề, làm việc nhóm
- Có tính hướng ngoại, năng động, chịu khó, có trách nhiệm
- Sức khỏe tốt, quyết tâm kiếm tiền, có thể đi làm ngay sau khi trúng tuyển
Tại Công Ty TNHH TM DV & Sản Xuất HNT Newvision Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập:
triệu ( Không giới hạn thu nhập)
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Được thưởng các dịp lễ trong năm và các chính sách phúc lợi khác theo quy định ( Tết âm lịch, Tết Dương lịch, 30/4 & 1/5,...)
- Được đào tạo miễn phí, hướng dẫn tận tình
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV & Sản Xuất HNT Newvision
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
