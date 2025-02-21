Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình làm việc tại Kon Tum thu nhập 8 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình
- Kon Tum:
- Tỉnh Kon Tum
- Tỉnh Đắk Nông
- Tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Kon Tum
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 35 Triệu
Obsidian/Sophia/Orzen Việt Nam tuyển dụng nhân viên kinh doanh phát triển thị trường tại các tỉnh: ĐẮK NÔNG / LÂM ĐỒNG / KON TUM
Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng là các Đại lý, Salon trong khu vực được giao, mặt hàng mỹ phẩm chăm sóc tóc chuyên nghiệp: uốn, ép, gội, xả, tạo kiểu, nhuộm, gel …
Giới thiệu, chào bán sản phẩm, chính sách bán hàng của Công ty trên hệ thống đại lý cũ và khách hàng mới;
Lập kế hoạch bán hàng, thu hồi công nợ trong tháng theo mục tiêu doanh số, hạn mức công nợ được giao;
Thực hiện khảo sát Khách hàng/Đại lý về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, ghi nhận phản hồi giúp cải thiện sản phẩm, dịch vụ;
Báo cáo thị trường, nhu cầu khách hàng, ... với Giám sát kinh doanh tỉnh.
Với Mức Lương 8 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên từng làm ở vị trí tương đương, đặc biệt trong lĩnh vực làm đẹp
Nắm bắt công việc nhanh, trung thực và có định hướng phát triển theo nghề
Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo, hướng dẫn kỹ năng
Được ưu tiên làm việc gần địa phận đang sinh sống
Môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp, công việc lâu dài, ổn định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình
