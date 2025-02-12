Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Agrifarm làm việc tại Đắk Nông thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Agrifarm
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đắk Nông:
- Đắk Nông, Đăk Nông
- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Bình Phước
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
- Bán hàng và chăm sóc khách hàng
- Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật (sẽ được đào tạo) nếu cần hỗ trợ
- Quản lý công nợ và doanh số khu vực
- Phát triển thị trường, mở mới hệ thống đại lý trong khu vực
- Làm việc theo sự phân công của cấp trên và báo cáo công việc theo quy định.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đắk Nông, Bình Phước, Lâm Đồng - Đồng Nai
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Agrifarm Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận: Từ 10.000.000 + phụ cấp + hoa hồng
• Thưởng nóng thường xuyên cho nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
• Thưởng tết, lương tháng 13, thưởng doanh số cá nhân, phúc lợi sinh nhật và những ngày lễ lớn
• Được đào tạo hướng dẫn bài bản miễn phí và có cơ hội thăng tiến trong công việc
• Du lịch thường niên mỗi năm
• Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH theo quy định
• Được xét nâng lương cơ bản hàng năm cho nhân viên hoàn thành tốt công việc
• Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Agrifarm
