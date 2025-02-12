Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Agrifarm làm việc tại Đắk Nông thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Nông: - Đắk Nông, Đăk Nông - Lâm Đồng - Đồng Nai - Bình Phước

Nhân viên kinh doanh

- Bán hàng và chăm sóc khách hàng

- Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật (sẽ được đào tạo) nếu cần hỗ trợ

- Quản lý công nợ và doanh số khu vực

- Phát triển thị trường, mở mới hệ thống đại lý trong khu vực

- Làm việc theo sự phân công của cấp trên và báo cáo công việc theo quy định.

Yêu Cầu Công Việc

Đắk Nông, Bình Phước, Lâm Đồng - Đồng Nai

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Agrifarm Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận: Từ 10.000.000 + phụ cấp + hoa hồng

• Thưởng nóng thường xuyên cho nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

• Thưởng tết, lương tháng 13, thưởng doanh số cá nhân, phúc lợi sinh nhật và những ngày lễ lớn

• Được đào tạo hướng dẫn bài bản miễn phí và có cơ hội thăng tiến trong công việc

• Du lịch thường niên mỗi năm

• Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH theo quy định

• Được xét nâng lương cơ bản hàng năm cho nhân viên hoàn thành tốt công việc

• Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Agrifarm

