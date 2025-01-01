Việc làm phát triển thị trường có mục tiêu cốt lõi là tăng doanh thu và mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Điều này cho thấy đây là vị trí quan trọng nên nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng cao, đặc biệt là ở tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Ngành nghề này còn mang đến thu nhập rất hấp dẫn, dao động từ 7.000.000 - 50.000.000/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm phát triển thị trường

Phát triển thị trường là người thực hiện việc thu thập và phân tích nhu cầu của khách hàng, đồng thời cũng theo dõi xu hướng và cơ hội kinh doanh mới. Bên cạnh đó, nhân viên phát triển thị trường còn là người trực tiếp kết nối giữa công ty và thị trường, giúp công ty nắm bắt được những thay đổi, biến động trong lĩnh vực hoạt động.

Việc làm phát triển thị trường là một trong những vị trí quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì sự tăng trưởng bền vững. Nhờ các thông tin chi tiết và chính xác do nhân viên phát triển thị trường cung cấp mà nhân viên marketing sẽ đưa ra các kế hoạch, chiến lược quảng bá tiếp thị phù hợp và hiệu quả hơn rất nhiều. Điều này làm cho doanh nghiệp có thể quyết định chính xác hơn, đồng thời mở rộng thị trường cho sản phẩm và dịch vụ hiện có, tạo điều kiện để đáp ứng ứng dụng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.

Nhu cầu tuyển việc làm phát triển thị trường ngày càng tăng cao

Ngoài vai trò chiến lược, công việc phát triển thị trường còn mang lại cơ hội phát triển nghề nghiệp vượt trội. Người lao động có thể bắt đầu từ vị trí nhân viên và từng bước thăng tiến lên chuyên viên, trưởng nhóm hoặc giám đốc phát triển thị trường. Đây là lộ trình rõ ràng, hấp dẫn, phù hợp với những người có tinh thần cầu tiến và đam mê lĩnh vực kinh doanh.

Bên cạnh sự hấp dẫn về cơ hội nghề nghiệp, mức lương dành cho nhân viên phát triển thị trường cũng rất hấp dẫn. Nhu cầu tuyển dụng của ngành này cũng ngày càng tăng với hàng trăm tin tuyển dụng mỗi tháng được đăng tải. Tập trung nhiều nhất ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng với sự phát triển kinh tế và thị trường luôn dẫn đầu cả nước.

2. Mức lương trung bình của nhân viên phát triển thị trường

Thu nhập của nhân viên phát triển thị trường tùy thuộc vào kinh nghiệm và vị trí công việc. Đây là ngành mang lại mức thu nhập hấp dẫn, kèm theo các khoản thưởng doanh số và phúc lợi khác. Đặc biệt, các vị trí cấp cao như chuyên viên phát triển thị trường, trưởng phòng hoặc giám đốc phát triển thị trường có thể đạt được mức lương vượt trội nhờ trách nhiệm lớn và khả năng lãnh đạo. Dưới đây là bảng chi tiết về mức lương việc làm phát triển thị trường:

Việc làm phát triển thị trường Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh phát triển thị trường 3.000.000 - 5.000.000 Nhân viên phát triển thị trường 7.000.000 - 13.000.000 Chuyên viên phát triển thị trường 15.000.000 - 20.000.000 Trưởng nhóm phát triển thị trường 20.000.000 - 25.000.000 Giám đốc phát triển thị trường 30.000.000 - 50.000.000

Mức lương có sự khác biệt tùy thuộc vào ngành nghề và khu vực làm việc. Ví dụ, tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, mức lương trung bình cao hơn nhờ sự phát triển mạnh mẽ của thị trường và nhu cầu tuyển dụng lớn.

3. Mô tả chi tiết về công việc của việc làm phát triển thị trường

Nhân viên phát triển thị trường thường xuyên làm việc tại bộ phận chiến lược, nơi đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng và phát triển thị trường của doanh nghiệp. Việc làm phát triển thị trường yêu cầu sự linh hoạt trong xử lý tình huống và phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác để đảm bảo mục tiêu kinh doanh. Để đạt được mục tiêu này, họ thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể, bao gồm:

Nghiên cứu thị trường : Thu thập thông tin về khách hàng, xu hướng tiêu dùng và đối thủ cạnh tranh để đánh giá cơ hội và rủi ro kinh doanh. Từ đó, ứng viên có thể đưa ra những chiến lược kinh doanh phù hợp, giúp doanh nghiệp phát triển vững chắc.

: Thu thập thông tin về khách hàng, xu hướng tiêu dùng và đối thủ cạnh tranh để đánh giá cơ hội và rủi ro kinh doanh. Từ đó, ứng viên có thể đưa ra những chiến lược kinh doanh phù hợp, giúp doanh nghiệp phát triển vững chắc. Nắm bắt lịch sử giao dịch : Việc nắm bắt thông tin từ các giao dịch trước đây sẽ giúp hiểu rõ hơn về nhu cầu và hành động của khách hàng. Qua đó, nhân viên có thể đề xuất các giải pháp kinh doanh tối ưu, tăng hiệu quả bán hàng.

: Việc nắm bắt thông tin từ các giao dịch trước đây sẽ giúp hiểu rõ hơn về nhu cầu và hành động của khách hàng. Qua đó, nhân viên có thể đề xuất các giải pháp kinh doanh tối ưu, tăng hiệu quả bán hàng. Thiết lập mục tiêu : Nhân viên phát triển thị trường sẽ thiết lập các mục tiêu doanh nghiệp, lựa chọn khu vực ưu tiên và các chiến lược phù hợp. Các mục tiêu này được định hướng hoạt động kinh doanh một cách cụ thể và hiệu quả.

: Nhân viên phát triển thị trường sẽ thiết lập các mục tiêu doanh nghiệp, lựa chọn khu vực ưu tiên và các chiến lược phù hợp. Các mục tiêu này được định hướng hoạt động kinh doanh một cách cụ thể và hiệu quả. Đánh giá tiềm năng thị trường : Nhân viên phát triển thị trường thực hiện phân tích các khu vực hoặc tiềm năng thị trường để đưa ra kế hoạch mở rộng phù hợp và điều chỉnh sau các đợt đánh giá.

Nhân viên phát triển thị trường thực hiện phân tích các khu vực hoặc tiềm năng thị trường để đưa ra kế hoạch mở rộng phù hợp và điều chỉnh sau các đợt đánh giá. Lập kế hoạch phát triển thị trường : Nhân viên phát triển trường xây dựng các chiến dịch bán hàng, kế hoạch quảng bá sản phẩm và chiến lược dài hạn. Mục tiêu là tăng trưởng và nâng cao vị trí của doanh nghiệp trên thị trường

: Nhân viên phát triển trường xây dựng các chiến dịch bán hàng, kế hoạch quảng bá sản phẩm và chiến lược dài hạn. Mục tiêu là tăng trưởng và nâng cao vị trí của doanh nghiệp trên thị trường Hợp tác với các bộ phận khác : Việc phối hợp giữa nhân viên phát triển thị trường và các bộ phận như tiếp thị, bán hàng, Chăm sóc khách hàng là rất quan trọng. Hợp tác hiệu quả giúp phát triển khai chiến lược kinh doanh mạnh mẽ và đảm bảo sự thành công.

: Việc phối hợp giữa nhân viên phát triển thị trường và các bộ phận như tiếp thị, bán hàng, Chăm sóc khách hàng là rất quan trọng. Hợp tác hiệu quả giúp phát triển khai chiến lược kinh doanh mạnh mẽ và đảm bảo sự thành công. Tìm kiếm nguồn hàng mới : Nhân viên phát triển thị trường cần khám phá và kết nối với các nhà cung cấp mới, từ đó đa dạng hóa nguồn cung cấp và đảm bảo đáp ứng nhu cầu của thị trường một cách tốt nhất.

: Nhân viên phát triển thị trường cần khám phá và kết nối với các nhà cung cấp mới, từ đó đa dạng hóa nguồn cung cấp và đảm bảo đáp ứng nhu cầu của thị trường một cách tốt nhất. Đào tạo đội ngũ bán hàng : Nhân viên phát triển thị trường sẽ đào tạo đội ngũ bán hàng về thông tin sản phẩm và các kỹ năng giao tiếp. Điều này giúp nâng cao hiệu suất làm việc và tạo ra kết quả kinh doanh tốt hơn.

Thiết lập mục tiêu là việc rất quan trọng với nhân viên phát triển thị trường

4. Yêu cầu của đối với việc làm phát triển thị trường

Trong việc làm phát triển thị trường, ứng viên không chỉ cần có chuyên môn vững chắc mà còn phải linh hoạt để giải quyết các vấn đề phát sinh học trong quá trình làm việc .Dưới đây là các yêu cầu cụ thể:

Trình độ học vấn : Ứng viên cần tốt nghiệp từ trình độ cao đẳng trở lên, với các chuyên ngành ưu tiên là quản trị kinh doanh, marketing hoặc kinh tế. Đây là nền tảng để ứng viên dễ dàng nắm bắt, triển khai các chiến lược phát triển thị trường.

: Ứng viên cần tốt nghiệp từ trình độ cao đẳng trở lên, với các chuyên ngành ưu tiên là quản trị kinh doanh, marketing hoặc kinh tế. Đây là nền tảng để ứng viên dễ dàng nắm bắt, triển khai các chiến lược phát triển thị trường. Kỹ năng giao tiếp : Khả năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt là một yếu tố quan trọng. Nhân viên phát triển thị trường cần có kỹ năng để thuyết phục và làm việc hiệu quả với khách hàng cũng như đối tác.

Kỹ năng giao tiếp là chìa khóa then chốt tạo nên thành công trong các dự án.

Kinh nghiệm : Ứng viên cần có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển thị trường hoặc các lĩnh vực liên quan. Đối với các vị trí cao hơn, yêu cầu kinh nghiệm từ 3 đến 5 năm.

: Ứng viên cần có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển thị trường hoặc các lĩnh vực liên quan. Đối với các vị trí cao hơn, yêu cầu kinh nghiệm từ 3 đến 5 năm. Khả năng phân tích : Ứng viên cần có khả năng phân tích và đánh giá thị trường, từ đó xây dựng các chiến lược phát triển phù hợp. Họ phải hiểu về dữ liệu và phân tích vấn đề giúp ứng dụng để đưa ra quyết định rõ ràng về kinh doanh.

: Ứng viên cần có khả năng phân tích và đánh giá thị trường, từ đó xây dựng các chiến lược phát triển phù hợp. Họ phải hiểu về dữ liệu và phân tích vấn đề giúp ứng dụng để đưa ra quyết định rõ ràng về kinh doanh. Tư duy sáng tạo : Tư duy sáng tạo giúp nhân viên phát triển thị trường tìm kiếm các giải pháp mới, từ đó tối ưu hóa công việc và cải thiện kết quả kinh doanh. Đây là yếu tố giúp doanh nghiệp duy trì và phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh.

: Tư duy sáng tạo giúp nhân viên phát triển thị trường tìm kiếm các giải pháp mới, từ đó tối ưu hóa công việc và cải thiện kết quả kinh doanh. Đây là yếu tố giúp doanh nghiệp duy trì và phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh. Kỹ năng làm việc nhóm : Làm việc nhóm là yếu tố quan trọng giúp đỡ các bộ phận phối hợp hiệu quả trong quá trình phát triển khai chiến lược phát triển thị trường. Việc phân phối hợp lý các bộ phận khác sẽ giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu chung.

: Làm việc nhóm là yếu tố quan trọng giúp đỡ các bộ phận phối hợp hiệu quả trong quá trình phát triển khai chiến lược phát triển thị trường. Việc phân phối hợp lý các bộ phận khác sẽ giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu chung. Sử dụng công cụ hỗ trợ : Ứng viên cần phải tính toán các phần mềm quản lý dữ liệu như CRM và các công cụ phân tích để tối ưu hóa công việc hiệu quả. Việc sử dụng công cụ hỗ trợ giúp quản lý thông tin khách hàng và chiến lược phát triển hiệu quả hơn.

: Ứng viên cần phải tính toán các phần mềm quản lý dữ liệu như CRM và các công cụ phân tích để tối ưu hóa công việc hiệu quả. Việc sử dụng công cụ hỗ trợ giúp quản lý thông tin khách hàng và chiến lược phát triển hiệu quả hơn. Khả năng chịu áp lực : Công việc phát triển thị trường Yêu cầu khả năng làm việc dưới áp lực cao và nhanh chóng đáp ứng mục tiêu kinh doanh. Ứng viên cần có khả năng thích ứng mạnh để vượt qua những thử thách trong môi trường làm việc.

: Công việc phát triển thị trường Yêu cầu khả năng làm việc dưới áp lực cao và nhanh chóng đáp ứng mục tiêu kinh doanh. Ứng viên cần có khả năng thích ứng mạnh để vượt qua những thử thách trong môi trường làm việc. Sẵn sàng di chuyển : Ứng viên cần có khả năng đi công tác xa khi cần thiết để khai thác và mở rộng thị trường mới. Việc chuyển hướng sẽ giúp nhân viên phát triển thị trường tiếp cận nhiều cơ hội và thị trường tiềm năng.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm phát triển thị trường nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên phát triển thị trường đang gia tăng mạnh mẽ tại các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Mỗi khu vực có đặc điểm kinh tế riêng biệt, ảnh hưởng đến mức lương và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực này.

Tuyển dụng phát triển thị trường Hà Nội

Hà Nội là một trong những trung tâm kinh tế lớn và phát triển mạnh tại miền Bắc. Hà Nội còn là điểm đến thu hút các công ty lớn, cũng như các tập đoàn quốc tế. Sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ tại đây đã tạo ra nhu cầu tuyển dụng nhân sự phát triển thị trường ngày càng cao với khoảng một trăm tin tuyển dụng mỗi tháng.

Hà Nội hiện đang cần rất nhiều ứng viên cho vị trí nhân viên phát triển thị trường

Nguyên nhân chính cho việc làm phát triển thị trường cao tại Hà Nội là tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu gia tăng trong việc tiếp cận thị trường mới tại các quận, huyện ngoại thành. Mức lương cơ bản tại Hà Nội cho các công việc phát triển thị trường thường dao động từ 8.000.000 - 50.000.000/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và quy mô công ty, bao gồm cả các khoản thưởng theo số lượng doanh thu và hiệu suất công việc.

Tuyển dụng phát triển thị trường TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế và thương mại hàng đầu của cả nước, nơi có nhiều tập đoàn lớn và các công ty đa quốc gia đặt trụ sở trụ sở. TP.HCM có môi trường kinh doanh năng động và đầy cạnh tranh, yêu cầu các chiến lược phát triển thị trường bài bản và sáng tạo.

Sự phát triển mạnh mẽ của các khu vực kinh tế quan trọng như Thủ Đức, Tân Bình, và các khu vực ngoại thành khiến nhu cầu tuyển dụng nhân viên phát triển thị trường tại đây tăng cao. Ngoài ra, với mạng lưới khách hàng đa dạng và thị trường tiêu dùng lớn, các doanh nghiệp không ngừng tìm kiếm đội ngũ phát triển thị trường để khai thác tối đa tiềm năng này.

Mỗi tháng có hàng trăm tin tuyển dụng vị trí phát triển thị trường tại TP.HCM, đa dạng trong các lĩnh vực công nghệ, bán lẻ đến tài chính,bất động sản… Mức lương cơ bản tại TP.HCM thường dao động từ 9.000.000 - 45.000.000/tháng.

Tuyển dụng phát triển thị trường Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong những thành phố đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong các ngành công nghiệp du lịch, dịch vụ. Đà Nẵng đang dần trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Đà Nẵng trong lĩnh vực phát triển thị trường cao là nhờ tốc độ tăng trưởng của các dự án bất động sản nghỉ dưỡng và gia tăng khách du lịch quốc tế. Vì thế, các doanh nghiệp tại đây đang cần nhân sự để khai thác thác thị trường mới tại các khu vực lân cận như Quảng Nam, Huế và các tỉnh miền Trung lân cận.

Các dự án bất động sản nghỉ dưỡng và gia tăng khách du lịch quốc tế có tốc độ tăng trưởng mạnh.

Hàng tháng có hàng chục đến hàng trăm tin tuyển dụng liên quan đến việc làm phát triển thị trường tại Đà Nẵng trên các trang tuyển dụng uy tín, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như du lịch, công nghệ thông tin, và bất động sản. Ngoài ra mức lương ở đây cũng rất hấp dẫn từ 7.000.000 - 35.000.000/tháng, thu hút được nhiều ứng viên ứng tuyển.

Việc làm phát triển thị trường đang mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn cho các trình độ cạnh tranh, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Đây không chỉ là công việc thu thập thông tin ổn định mà còn giúp ứng viên phát triển các kỹ năng cần thiết trong môi trường kinh doanh.