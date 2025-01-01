Công việc Phát triển thị trường

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 106 kết quả / Từ khoá "Phát triển thị trường"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Phát triển thị trường

-

Có 106 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh
Hạn nộp: 10/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Thái Nguyên Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập đoàn JHL Việt Nam
Tuyển Phát triển thị trường Tập đoàn JHL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Tập đoàn JHL Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RABILOO
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH RABILOO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH RABILOO
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IO GROUP
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IO GROUP
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company
Tuyển Phát triển thị trường TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM WAKAMONO
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM WAKAMONO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM WAKAMONO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM
Hạn nộp: 15/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MD GROUP
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN MD GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN MD GROUP
Hạn nộp: 23/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC
Tuyển Phát triển thị trường Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHÔM VĨNH HƯNG VIỆT NAM
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH NHÔM VĨNH HƯNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH NHÔM VĨNH HƯNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUVIRON VIỆT NAM
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN HUVIRON VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HUVIRON VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OPEN HEALTHCARE VIỆT NAM
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN OPEN HEALTHCARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OPEN HEALTHCARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/06/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội
Tuyển Phát triển thị trường Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI MINH SANG
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI MINH SANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI MINH SANG
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Vina Hachi
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH Vina Hachi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH Vina Hachi
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ASPIRE SOFT TECH
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH ASPIRE SOFT TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ASPIRE SOFT TECH
Hạn nộp: 06/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
Hạn nộp: 28/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Forevermark VietNam
Tuyển Phát triển thị trường Công ty TNHH Forevermark VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu
Công ty TNHH Forevermark VietNam
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 40 Triệu
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH
Trên 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty TNHH Thiết bị Nha Khoa Việt Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty TNHH Thiết bị Nha Khoa Việt Quang
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Đông Dương Telecom (Indochina Telecom) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Đông Dương Telecom (Indochina Telecom)
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty TNHH Mistine Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu Công ty TNHH Mistine Việt Nam
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Nam Định thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENTECH VIỆT NAM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP XANH IVILA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP XANH IVILA
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ DƯỢC NÚI ĐÈN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ DƯỢC NÚI ĐÈN
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CP DỊCH VỤ NHÂN LỰC TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP DỊCH VỤ NHÂN LỰC TOÀN CẦU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MINH LONG
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 22 Triệu Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
19 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH DẦU NHẬP KHẨU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH DẦU NHẬP KHẨU VIỆT NAM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FASTCARE
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MINH LONG
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty TNHH Việt Phát Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH Việt Phát Group
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM ĐỨC
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KIM KHÍ VIỆT ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KIM KHÍ VIỆT ANH
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường Hộ kinh doanh Nguyễn Thu Trà 68 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Hộ kinh doanh Nguyễn Thu Trà 68
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH GOMAX SPORTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH GOMAX SPORTS
10 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SGN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SGN
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Vietsoftpro
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN APS PAINT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN APS PAINT VIỆT NAM
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Việc làm phát triển thị trường có mục tiêu cốt lõi là tăng doanh thu và mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Điều này cho thấy đây là vị trí quan trọng nên nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng cao, đặc biệt là ở tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCMĐà Nẵng. Ngành nghề này còn mang đến thu nhập rất hấp dẫn, dao động từ 7.000.000 - 50.000.000/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm phát triển thị trường

Phát triển thị trường là người thực hiện việc thu thập và phân tích nhu cầu của khách hàng, đồng thời cũng theo dõi xu hướng và cơ hội kinh doanh mới. Bên cạnh đó, nhân viên phát triển thị trường còn là người trực tiếp kết nối giữa công ty và thị trường, giúp công ty nắm bắt được những thay đổi, biến động trong lĩnh vực hoạt động.

Việc làm phát triển thị trường là một trong những vị trí quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì sự tăng trưởng bền vững. Nhờ các thông tin chi tiết và chính xác do nhân viên phát triển thị trường cung cấp mà nhân viên marketing sẽ đưa ra các kế hoạch, chiến lược quảng bá tiếp thị phù hợp và hiệu quả hơn rất nhiều. Điều này làm cho doanh nghiệp có thể quyết định chính xác hơn, đồng thời mở rộng thị trường cho sản phẩm và dịch vụ hiện có, tạo điều kiện để đáp ứng ứng dụng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.

Nhu cầu tuyển việc làm phát triển thị trường ngày càng tăng cao
Nhu cầu tuyển việc làm phát triển thị trường ngày càng tăng cao

Ngoài vai trò chiến lược, công việc phát triển thị trường còn mang lại cơ hội phát triển nghề nghiệp vượt trội. Người lao động có thể bắt đầu từ vị trí nhân viên và từng bước thăng tiến lên chuyên viên, trưởng nhóm hoặc giám đốc phát triển thị trường. Đây là lộ trình rõ ràng, hấp dẫn, phù hợp với những người có tinh thần cầu tiến và đam mê lĩnh vực kinh doanh.

Bên cạnh sự hấp dẫn về cơ hội nghề nghiệp, mức lương dành cho nhân viên phát triển thị trường cũng rất hấp dẫn. Nhu cầu tuyển dụng của ngành này cũng ngày càng tăng với hàng trăm tin tuyển dụng mỗi tháng được đăng tải. Tập trung nhiều nhất ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng với sự phát triển kinh tế và thị trường luôn dẫn đầu cả nước.

2. Mức lương trung bình của nhân viên phát triển thị trường

Thu nhập của nhân viên phát triển thị trường tùy thuộc vào kinh nghiệm và vị trí công việc. Đây là ngành mang lại mức thu nhập hấp dẫn, kèm theo các khoản thưởng doanh số và phúc lợi khác. Đặc biệt, các vị trí cấp cao như chuyên viên phát triển thị trường, trưởng phòng hoặc giám đốc phát triển thị trường có thể đạt được mức lương vượt trội nhờ trách nhiệm lớn và khả năng lãnh đạo. Dưới đây là bảng chi tiết về mức lương việc làm phát triển thị trường:

Việc làm phát triển thị trường

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Thực tập sinh phát triển thị trường

3.000.000 - 5.000.000

Nhân viên phát triển thị trường

7.000.000 - 13.000.000

Chuyên viên phát triển thị trường

15.000.000 - 20.000.000

Trưởng nhóm phát triển thị trường

20.000.000 - 25.000.000

Giám đốc phát triển thị trường

30.000.000 - 50.000.000

Mức lương có sự khác biệt tùy thuộc vào ngành nghề và khu vực làm việc. Ví dụ, tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, mức lương trung bình cao hơn nhờ sự phát triển mạnh mẽ của thị trường và nhu cầu tuyển dụng lớn.

3. Mô tả chi tiết về công việc của việc làm phát triển thị trường

Nhân viên phát triển thị trường thường xuyên làm việc tại bộ phận chiến lược, nơi đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng và phát triển thị trường của doanh nghiệp. Việc làm phát triển thị trường yêu cầu sự linh hoạt trong xử lý tình huống và phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác để đảm bảo mục tiêu kinh doanh. Để đạt được mục tiêu này, họ thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể, bao gồm:

  • Nghiên cứu thị trường: Thu thập thông tin về khách hàng, xu hướng tiêu dùng và đối thủ cạnh tranh để đánh giá cơ hội và rủi ro kinh doanh. Từ đó, ứng viên có thể đưa ra những chiến lược kinh doanh phù hợp, giúp doanh nghiệp phát triển vững chắc.
  • Nắm bắt lịch sử giao dịch: Việc nắm bắt thông tin từ các giao dịch trước đây sẽ giúp hiểu rõ hơn về nhu cầu và hành động của khách hàng. Qua đó, nhân viên có thể đề xuất các giải pháp kinh doanh tối ưu, tăng hiệu quả bán hàng.
  • Thiết lập mục tiêu: Nhân viên phát triển thị trường sẽ thiết lập các mục tiêu doanh nghiệp, lựa chọn khu vực ưu tiên và các chiến lược phù hợp. Các mục tiêu này được định hướng hoạt động kinh doanh một cách cụ thể và hiệu quả.
  • Đánh giá tiềm năng thị trường: Nhân viên phát triển thị trường thực hiện phân tích các khu vực hoặc tiềm năng thị trường để đưa ra kế hoạch mở rộng phù hợp và điều chỉnh sau các đợt đánh giá.
  • Lập kế hoạch phát triển thị trường: Nhân viên phát triển trường xây dựng các chiến dịch bán hàng, kế hoạch quảng bá sản phẩm và chiến lược dài hạn. Mục tiêu là tăng trưởng và nâng cao vị trí của doanh nghiệp trên thị trường
  • Hợp tác với các bộ phận khác: Việc phối hợp giữa nhân viên phát triển thị trường và các bộ phận như tiếp thị, bán hàng, Chăm sóc khách hàng là rất quan trọng. Hợp tác hiệu quả giúp phát triển khai chiến lược kinh doanh mạnh mẽ và đảm bảo sự thành công.
  • Tìm kiếm nguồn hàng mới: Nhân viên phát triển thị trường cần khám phá và kết nối với các nhà cung cấp mới, từ đó đa dạng hóa nguồn cung cấp và đảm bảo đáp ứng nhu cầu của thị trường một cách tốt nhất.
  • Đào tạo đội ngũ bán hàng: Nhân viên phát triển thị trường sẽ đào tạo đội ngũ bán hàng về thông tin sản phẩm và các kỹ năng giao tiếp. Điều này giúp nâng cao hiệu suất làm việc và tạo ra kết quả kinh doanh tốt hơn.
Thiết lập mục tiêu là việc rất quan trọng với nhân viên phát triển thị trường
Thiết lập mục tiêu là việc rất quan trọng với nhân viên phát triển thị trường

4. Yêu cầu của đối với việc làm phát triển thị trường

Trong việc làm phát triển thị trường, ứng viên không chỉ cần có chuyên môn vững chắc mà còn phải linh hoạt để giải quyết các vấn đề phát sinh học trong quá trình làm việc .Dưới đây là các yêu cầu cụ thể:

  • Trình độ học vấn: Ứng viên cần tốt nghiệp từ trình độ cao đẳng trở lên, với các chuyên ngành ưu tiên là quản trị kinh doanh, marketing hoặc kinh tế. Đây là nền tảng để ứng viên dễ dàng nắm bắt, triển khai các chiến lược phát triển thị trường.
  • Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt là một yếu tố quan trọng. Nhân viên phát triển thị trường cần có kỹ năng để thuyết phục và làm việc hiệu quả với khách hàng cũng như đối tác.
Kỹ năng giao tiếp là chìa khóa then chốt tạo nên thành công trong các dự án.
Kỹ năng giao tiếp là chìa khóa then chốt tạo nên thành công trong các dự án.
  • Kinh nghiệm: Ứng viên cần có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển thị trường hoặc các lĩnh vực liên quan. Đối với các vị trí cao hơn, yêu cầu kinh nghiệm từ 3 đến 5 năm.
  • Khả năng phân tích: Ứng viên cần có khả năng phân tích và đánh giá thị trường, từ đó xây dựng các chiến lược phát triển phù hợp. Họ phải hiểu về dữ liệu và phân tích vấn đề giúp ứng dụng để đưa ra quyết định rõ ràng về kinh doanh.
  • Tư duy sáng tạo: Tư duy sáng tạo giúp nhân viên phát triển thị trường tìm kiếm các giải pháp mới, từ đó tối ưu hóa công việc và cải thiện kết quả kinh doanh. Đây là yếu tố giúp doanh nghiệp duy trì và phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh.
  • Kỹ năng làm việc nhóm: Làm việc nhóm là yếu tố quan trọng giúp đỡ các bộ phận phối hợp hiệu quả trong quá trình phát triển khai chiến lược phát triển thị trường. Việc phân phối hợp lý các bộ phận khác sẽ giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu chung.
  • Sử dụng công cụ hỗ trợ: Ứng viên cần phải tính toán các phần mềm quản lý dữ liệu như CRM và các công cụ phân tích để tối ưu hóa công việc hiệu quả. Việc sử dụng công cụ hỗ trợ giúp quản lý thông tin khách hàng và chiến lược phát triển hiệu quả hơn.
  • Khả năng chịu áp lực: Công việc phát triển thị trường Yêu cầu khả năng làm việc dưới áp lực cao và nhanh chóng đáp ứng mục tiêu kinh doanh. Ứng viên cần có khả năng thích ứng mạnh để vượt qua những thử thách trong môi trường làm việc.
  • Sẵn sàng di chuyển: Ứng viên cần có khả năng đi công tác xa khi cần thiết để khai thác và mở rộng thị trường mới. Việc chuyển hướng sẽ giúp nhân viên phát triển thị trường tiếp cận nhiều cơ hội và thị trường tiềm năng.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm phát triển thị trường nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên phát triển thị trường đang gia tăng mạnh mẽ tại các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Mỗi khu vực có đặc điểm kinh tế riêng biệt, ảnh hưởng đến mức lương và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực này.

  • Tuyển dụng phát triển thị trường Hà Nội

Hà Nội là một trong những trung tâm kinh tế lớn và phát triển mạnh tại miền Bắc. Hà Nội còn là điểm đến thu hút các công ty lớn, cũng như các tập đoàn quốc tế. Sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ tại đây đã tạo ra nhu cầu tuyển dụng nhân sự phát triển thị trường ngày càng cao với khoảng một trăm tin tuyển dụng mỗi tháng.

Hà Nội hiện đang cần rất nhiều ứng viên cho vị trí nhân viên phát triển thị trường
Hà Nội hiện đang cần rất nhiều ứng viên cho vị trí nhân viên phát triển thị trường

Nguyên nhân chính cho việc làm phát triển thị trường cao tại Hà Nội là tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu gia tăng trong việc tiếp cận thị trường mới tại các quận, huyện ngoại thành. Mức lương cơ bản tại Hà Nội cho các công việc phát triển thị trường thường dao động từ 8.000.000 - 50.000.000/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và quy mô công ty, bao gồm cả các khoản thưởng theo số lượng doanh thu và hiệu suất công việc.

  • Tuyển dụng phát triển thị trường TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế và thương mại hàng đầu của cả nước, nơi có nhiều tập đoàn lớn và các công ty đa quốc gia đặt trụ sở trụ sở. TP.HCM có môi trường kinh doanh năng động và đầy cạnh tranh, yêu cầu các chiến lược phát triển thị trường bài bản và sáng tạo.

Sự phát triển mạnh mẽ của các khu vực kinh tế quan trọng như Thủ Đức, Tân Bình, và các khu vực ngoại thành khiến nhu cầu tuyển dụng nhân viên phát triển thị trường tại đây tăng cao. Ngoài ra, với mạng lưới khách hàng đa dạng và thị trường tiêu dùng lớn, các doanh nghiệp không ngừng tìm kiếm đội ngũ phát triển thị trường để khai thác tối đa tiềm năng này.

Mỗi tháng có hàng trăm tin tuyển dụng vị trí phát triển thị trường tại TP.HCM, đa dạng trong các lĩnh vực công nghệ, bán lẻ đến tài chính,bất động sản… Mức lương cơ bản tại TP.HCM thường dao động từ 9.000.000 - 45.000.000/tháng.

  • Tuyển dụng phát triển thị trường Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong những thành phố đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong các ngành công nghiệp du lịch, dịch vụ. Đà Nẵng đang dần trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Đà Nẵng trong lĩnh vực phát triển thị trường cao là nhờ tốc độ tăng trưởng của các dự án bất động sản nghỉ dưỡng và gia tăng khách du lịch quốc tế. Vì thế, các doanh nghiệp tại đây đang cần nhân sự để khai thác thác thị trường mới tại các khu vực lân cận như Quảng Nam, Huế và các tỉnh miền Trung lân cận.

Các dự án bất động sản nghỉ dưỡng và gia tăng khách du lịch quốc tế có tốc độ tăng trưởng mạnh.
Các dự án bất động sản nghỉ dưỡng và gia tăng khách du lịch quốc tế có tốc độ tăng trưởng mạnh.

Hàng tháng có hàng chục đến hàng trăm tin tuyển dụng liên quan đến việc làm phát triển thị trường tại Đà Nẵng trên các trang tuyển dụng uy tín, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như du lịch, công nghệ thông tin, và bất động sản. Ngoài ra mức lương ở đây cũng rất hấp dẫn từ 7.000.000 - 35.000.000/tháng, thu hút được nhiều ứng viên ứng tuyển.

Việc làm phát triển thị trường đang mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn cho các trình độ cạnh tranh, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Đây không chỉ là công việc thu thập thông tin ổn định mà còn giúp ứng viên phát triển các kỹ năng cần thiết trong môi trường kinh doanh.